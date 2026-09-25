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SAÚDE Surto de Gripe A em lar de idosos em Portugal deixa quatro mortos e sete hospitalizados Quase todos os residentes da instituição em Veiros apresentam sintomas; apenas uma das mortes foi, até o momento, associada diretamente ao surto

Um surto de Gripe A identificado nesta semana no Lar da Santa Casa da Misericórdia de Veiros, no concelho de Estremoz, no Alentejo, em Portugal, deixou idosos hospitalizados e provocou mortes.

O vírus Influenza A foi confirmado laboratorialmente pela Unidade Local de Saúde do Alentejo Central, que acompanha a evolução do caso.

Investigação sobre as mortes

Segundo as autoridades de saúde, apenas um dos óbitos foi diretamente relacionado ao surto de Gripe A. Os demais casos tiveram como causas apontadas, inicialmente, morte súbita e broncopneumonia. A relação entre as mortes e o surto ainda será investigada de forma mais aprofundada.

Quase todos os moradores que permanecem na instituição apresentam sintomas da doença. Os residentes não foram submetidos a testes individuais, segundo as informações divulgadas sobre o surto.

Para conter a disseminação do vírus, foram adotadas medidas de isolamento, reforço da higienização e uso de equipamentos de proteção individual, seguindo orientação do médico do Centro de Saúde de Estremoz.

Entre os 30 funcionários do lar, dois apresentaram sintomas, receberam medicação e permanecem afastados em casa.

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