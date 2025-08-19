A- A+

INFECÇÃO Surto de listeriose na França leva à morte de duas pessoas e mobiliza recall de queijos Autoridades francesas retiram do mercado queijos da marca Chavegrand após 21 casos de infecção que podem estar relacionados ao produto

A França enfrenta um surto de listeriose, infecção rara causada pela bactéria Listeria monocytogenes, que já resultou na morte de duas pessoas. Até o momento, segundo a agência Euronews, 21 pessoas com idades entre 34 e 95 anos adoeceram após consumir queijos cremosos da marca Chavegrand, como brie e camembert, vendidos em supermercados.

Embora os produtos sejam feitos com leite pasteurizado, que normalmente reduz o risco de contaminação, a presença da bactéria foi confirmada nos queijos. Em resposta, as autoridades sanitárias francesas emitiram um recall nacional dos produtos, buscando impedir que mais pessoas sejam infectadas.

O surto está sendo investigado por diversas autoridades de saúde do país, segundo o site Food Safety News. Entre os órgãos envolvidos, estão a Santé Publique France, agência nacional de saúde pública; o Centro Nacional de Referência em Listeria do Institut Pasteur, especializado na bactéria; e as diretorias gerais de Alimentação (DGAL) e de Saúde (DGS), responsáveis pelo controle de segurança alimentar e coordenação de questões de saúde pública.

Segundo as autoridades, a investigação combina análises epidemiológicas, para mapear os pacientes afetados; microbiológicas, para identificar a bactéria em alimentos e pessoas; e rastreamento, para localizar produtos e lotes contaminados.

Além da França, quatro casos foram confirmados em outros países europeus: Bélgica, Dinamarca, Países Baixos e Noruega. As vítimas, com idades entre 35 e 70 anos, adoeceram após consumir queijos entre 14 de abril e 9 de julho.

Ainda segundo a imprensa europeia, a situação também está sendo monitorada pelo Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC), em cooperação com a Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA) e a Comissão Europeia.

Quais são os sintomas da listeriose?

A listeriose pode se manifestar de forma leve ou até assintomática em grande parte da população, mas representa risco grave ou fatal para grupos específicos, como gestantes, bebês, idosos e pessoas com imunidade comprometida.

Entre os sintomas mais comuns estão febre, dores no corpo, diarreia e calafrios, mas a doença pode evoluir para quadros potencialmente letais. Os sinais podem aparecer até oito semanas após o consumo do alimento contaminado.

As autoridades francesas recomendaram que ninguém consuma os queijos recolhidos e orientam que pessoas que já os ingeriram fiquem atentas à própria saúde.

