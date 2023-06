A- A+

vírus Surto de norovírus afeta 175 pessoas a bordo de cruzeiro nas Bermudas; entenda Vômitos, diarreia e dores de cabeça foram os principais sintomas relatado pelos passageiros; empresa responsável pelo cruzeiro aumentou as operações de limpeza e desinfestação

Mais de 175 pessoas contraíram o norovírus durante um cruzeiro da Celebrity Summit nas Bermudas, indicou o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças. De acordo com a agência, cerca de 152 dos 2.144 passageiros do navio, além dos 25 tripulantes, relataram apresentar os sintomas como diarreia, náuseas, cólicas abdominais e dor de cabeça, durante a viagem realizada no último dia 15 .

“A saúde e a segurança de nossos hóspedes, tripulação e comunidades que visitamos são nossa principal prioridade”, disse um porta-voz da Celebrity à FOX Business. "Para manter os mais altos níveis de saúde a bordo de nossos navios, implementamos procedimentos rigorosos de segurança e limpeza, muitos excedendo em muito as diretrizes de saúde pública. Combinados, esses esforços nos permitem manter alguns dos níveis mais baixos de disseminação da comunidade.", acrescentou o porta-voz.

A viagem de ida e volta do Summit, de acordo com o site CruiseMapper, deixou Bayonne, Nova Jersey, antes de fazer paradas em Bermuda, Charleston, Carolina do Sul, Newport, Rhode Island e Martha's Vineyard, Massachusetts.

O incidente marca o terceiro surto de norovírus em navios Celebrity que o CDC publicou este ano. A linha já viu surtos em seus navios Celebrity Equinox e Celebrity Constellation em março. No Celebrity Equinox, 136 passageiros e tripulantes relataram estar doentes, enquanto 96 o fizeram no Celebrity Constellation.

De acordo com o CDC, os surtos de norovírus podem acontecer a qualquer momento, mas ocorrem "com mais frequência de novembro a abril".

"O norovírus é a principal causa de vômitos e diarreia e doenças transmitidas por alimentos nos Estados Unidos", acrescenta. “Pessoas de todas as idades podem ser infectadas e doentes com o norovírus, que se espalha com muita facilidade e rapidez”.

Norovírus

O norovirus é um patógeno que causa sintomas de gastroenterite, como diarreia, vômitos e dores na barriga. A infecção por este germe também pode provocar dores de cabeça, febre e mal estar geral.

O vírus pode ser transmitido pelo consumo de alimentos e água contaminados, além do contato com pessoas infectadas. O patógeno tem grande capacidade infecciosa e é capaz de permanecer por bastante tempo em superfícies nas quais a pessoa contaminada teve contato, facilitando a transmissão.

O tratamento do norovírus costuma ser clínico. Médicos recomendam repouso e ingestão de líquidos para evitar a desidratação, além de analgésico ou antitérmicos para reduzir febre e dores, reduzindo os sintomas. Outros remédios podem ser usados de acordo com cada caso.

A melhor forma de prevenir a infecção pelo norovirus é colocando em prática cuidados básicos de higiene, como:

Lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool gel;

Beber água tratada acondicionada em embalagens lacradas ou de fonte segura;

Não usar gelo de procedência desconhecida;

Avaliar se os alimentos foram bem cozidos, fritos ou assados;

Evitar frutas e verduras descascadas ou com a casca danificada;

Ao se alimentar na rua, comer apenas em locais nos quais você conheça a procedência e a limpeza;

Não tomar banho nem pisar na areia de praias consideradas impróprias para banho;

Usar equipamentos de proteção individual (EPI) ao manipular resíduos sólidos e higienizar banheiros públicos;

Seguir boas práticas de manipulação de alimentos.

Veja também

mundo Otan anuncia maior exercício de manobra aérea da história para a próxima semana