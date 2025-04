Surto de norovírus em cruzeiro deixa mais de 200 passageiros doentes

A- A+

Mais de 200 passageiros do cruzeiro Queen Mary 2, da Cunard Line, ficaram doentes em meio a um surto de norovírus. O navio saiu de Southampton, na Inglaterra, no início de março, em direção à Nova York, nos Estados Unidos, e ao Caribe. No entanto, completará a viagem apenas no dia 6 de abril.

Segundo a última atualização do monitoramento dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC), 224 dos 2.538 passageiros relataram sintomas gastrointestinais (8,8% do total). Entre os tripulantes da embarcação, 17 dos 1.232 (1,4%) também ficaram doentes.

As queixas apresentadas foram de vômitos e diarreias, e o agente causador da doença foi identificado como o norovírus. O grupo de vírus é o mais comum em todas as faixas etárias entre as causas virais de gastroenterite, infecção no intestino e no estômago.

Em nota enviada ao jornal americano USA Today, um porta-voz da Cunard Line reconheceu o surto e disse que o navio monitora os hóspedes “de perto”. Afirma ainda que foi realizada “uma limpeza profunda e abrangente do navio” e que protocolos “aprimorados de saúde e segurança” foram ativados.

Na atualização sobre o caso, os CDC afirmaram também que o cruzeiro isolou os passageiros e tripulantes doentes. A autoridade de saúde americana disse que monitora remotamente a situação, “incluindo a revisão dos procedimentos de resposta a surtos e de saneamento do navio”.

Segundo informações do Hospital Israelita Albert Einstein, os principais sintomas do norovírus são de fato diarreia intensa e vômito, além de algumas vezes febre alta. De acordo com os CDC, as queixas costumam começar de 12 a 48 horas após a exposição e durar de 1 a 3 dias.

O quadro geralmente é leve e autolimitado, ou seja, se resolve sozinho. No entanto, algumas pessoas podem evoluir clinicamente para quadros de desidratação que variam de leve a grave.

Os CDC afirmam que crianças com menos de 5 anos de idade, adultos mais velhos e pessoas com sistemas imunológicos enfraquecidos têm maior probabilidade de desenvolver infecções graves.

O agente foi também o responsável pelo surto registrado em cidades do litoral Norte do Estado de São Paulo na virada do ano, com o município de Guarujá como o mais afetado. No caso de registros em cruzeiros, as embarcações são obrigadas a notificarem as autoridades de saúde, como os CDC, nos EUA, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no Brasil.

