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Europa Surto de salmonela ligado a saladas contaminadas deixa 50 doentes na Europa Reino Unido registra 15 casos; produto vendido em grandes redes de supermercados foi recolhido após alerta sanitário

Um surto de salmonela associado ao consumo de brotos de sementes germinadas supostamente contaminados deixou ao menos 50 pessoas doentes em países europeus. As infecções foram registradas entre janeiro e abril de 2026 e envolvem cepas geneticamente semelhantes da bactéria Salmonella bovismorbificans.

Além do Reino Unido que registrou 15 casos, o surto atinge ao menos outros seis países da Europa. Irlanda e Finlândia estão entre os locais com casos confirmados. Segundo autoridades sanitárias finlandesas, 32 pessoas adoeceram no país. Na Irlanda, foram confirmados três casos ligados ao consumo de brotos contaminados.

Pelo menos cinco pacientes precisaram ser hospitalizados, de acordo com dados divulgados por órgãos europeus de saúde pública.

O alerta ocorre após o recolhimento de lotes do produto Good4U Super Sprouts Super Greens, vendido em redes como Tesco, Sainsbury’s, Morrisons, Ocado e Waitrose, no Reino Unido e na Irlanda. Os consumidores foram orientados a não ingerir o alimento e a devolvê-lo às lojas para reembolso integral. As embalagens afetadas são de 60 gramas, com datas de validade de 22, 26, 29 e 30 de abril, além de 3 de maio de 2026.

A principal hipótese investigada aponta para sementes importadas da Itália usadas na produção dos brotos. Entre os itens suspeitos estão sementes de alfafa, trevo, brócolis e rabanete.

A epidemiologista-chefe da UK Health Security Agency, Amy Douglas, afirmou que as investigações continuam em cooperação com autoridades internacionais.

— Estamos trabalhando em estreita colaboração com agências de saúde pública para investigar um surto internacional de salmonela ligado ao consumo de sementes germinadas — disse.

Segundo ela, o risco para a população britânica é considerado baixo porque o recolhimento voluntário dos produtos já foi iniciado.

— Se você comprou o produto recolhido, não o consuma. Caso tenha manuseado as sementes germinadas, lave bem as mãos com água morna e sabão e higienize utensílios de cozinha contaminados — orientou.

A salmonela é uma bactéria que causa intoxicação alimentar e costuma estar associada ao consumo de frango, ovos e alimentos crus contaminados. Os sintomas mais comuns incluem diarreia, febre, vômitos e cólicas abdominais. Quadros mais graves podem atingir principalmente crianças pequenas, idosos e pessoas com sistema imunológico comprometido.

Segundo autoridades europeias, os pacientes afetados no atual surto não haviam viajado antes de adoecer e relataram ter consumido brotos usados em saladas e sanduíches.

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