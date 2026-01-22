A- A+

SAÚDE Surto fúngico raro causa uma morte e deixa dezenas de doentes em estado nos EUA; entenda Autoridades investigam exposição ao Histoplasma, presente no solo, após pelo menos 36 pessoas adoecerem na região de Nashville, no Tennessee

Uma morte está sendo investigada e pelo menos outras 35 pessoas adoeceram na região de Nashville, no estado americano do Tennessee, após inalarem esporos de um fungo comumente encontrado no solo, comunicaram autoridades de saúde.

A doença, histoplasmose, é uma infecção respiratória rara que pode causar sintomas semelhantes aos da gripe, como febre, calafrios, tosse, dor no peito, fadiga e suores noturnos.

O fungo causador, o Histoplasma, é comum no solo dos vales dos rios Ohio e Mississippi — incluindo o centro do Tennessee — e pode se espalhar por meio de fezes de aves ou morcegos presentes no solo, segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

Até 90% das pessoas nessa região são expostas ao Histoplasma ao longo da vida, de acordo com o Centro Nacional de Doenças Infecciosas Emergentes e Zoonóticas.

Doença não é contagiosa

A doença não é contagiosa, nem entre humanos nem entre humanos e animais. Os sintomas podem ser leves ou, raramente, graves, como nos casos de pneumonia e meningite. A histoplasmose costuma ser diagnosticada incorretamente ou tardiamente, e não há vacina.





Alyssia Brown, de 39 anos, de Spring Hill, Tennessee, testou positivo para a infecção após adoecer. Sua família soube do resultado após sua morte, e exames anteriores não haviam indicado outras doenças respiratórias comuns.

Desde então, a família aprendeu que atividades que revolvem o solo ou aumentam a exposição a matéria vegetal ou a fezes de aves ou morcegos elevam o risco de contato com o fungo. Isso inclui reformas ou demolição de prédios antigos; paisagismo ou agricultura; e jardinagem ou trabalhos no quintal.

— Ela dizia que nas áreas por onde estava dirigindo "há muita construção acontecendo e muita escavação, e eles estão derrubando esses prédios antigos" — contou a irmã dela, Amity Brown.

Autoridades de saúde do Tennessee informaram nesta semana que ainda não identificaram uma fonte clara de exposição para o surto, que afetou dois condados ao sul de Nashville: Maury County e Williamson County.

O Histoplasma “é comumente encontrado em todo o solo do Tennessee, portanto pode ser difícil prevenir completamente a exposição”, afirmou o Departamento de Saúde do Tennessee em comunicado nesta semana.

O CDC está fornecendo apoio técnico-científico à investigação, disse nesta semana uma porta-voz, Melissa Dibble.

'Aumento' de casos mais graves

Autoridades de saúde do estado notaram um “aumento” nos casos agudos e graves a partir de setembro entre moradores de Spring Hill e Thompson’s Station.

No início de dezembro, eles compartilharam informações sobre o agrupamento de casos com profissionais de saúde da região, pedindo que reportassem qualquer paciente dos condados afetados que atendesse aos critérios clínicos, apresentasse sintomas iniciados em ou após 1º de agosto, e tivesse teste positivo para histoplasmose ou vínculo epidemiológico com um caso confirmado.

A histoplasmose é relativamente comum no Tennessee, disse a dra. Lili Tao, professora de patologia, microbiologia e imunologia do Vanderbilt University Medical Center, em Nashville. A maioria das pessoas que inala os esporos não adoece, mas, quando adoece, a doença geralmente é tratável.

A maioria dos casos não é registrada, e a falta de testes formais faz com que poucas mortes sejam atribuídas à histoplasmose.

Tao afirmou que o surto atual pode ser classificado como de médio porte.

— Surtos de histoplasmose vêm sendo documentados desde o fim da década de 1930, com números de casos que variam de alguns poucos a várias centenas — disse ela.

Os sintomas geralmente aparecem entre três dias e cerca de duas semanas após a exposição, e as pessoas com maior risco de infecção grave são aquelas expostas a grande quantidade de esporos ou que têm o sistema imunológico enfraquecido, dizem especialistas.

