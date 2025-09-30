Ter, 30 de Setembro

AGRESTE

Surubim: operação apreende quase 100 quilos de maconha em local onde funcionava rinha de galo

Policiais encontraram 118 tabletes de maconha enterrados em três baldes em uma baia

Droga apreendida no local pelos policiais do 22&ordm; BPMDroga apreendida no local pelos policiais do 22º BPM - Foto: Polícia Militar de Pernambuco/Divulgação

Operação do 22º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco (BPM) resultou na apreensão de quase 100 quilos de maconha, na cidade de Surubim, no Agreste de Pernambuco. 

O efetivo recebeu denúncia anônima e se dirigiu até um sítio na zona rural da cidade, local onde já funcionou uma rinha de galo de briga. O flagrante aconteceu na noite dessa segunda-feira (29).

Os policiais encontraram 118 tabletes de maconha enterrados em três baldes em uma baia. A soma da droga achada foi de cerca de 99 quilos.

"Segundo moradores, a área pertence a dois homens que não foram localizados, mas já foram identificados pelo policiamento", afirmou a Polícia Militar de Pernambuco, em comunicado divulgado nesta terça-feira (30), no qual classificou a ação como "um duro golpe no tráfico de entorpecentes no Agreste".

Todo o material apreendido no local foi entregue à delegacia de Polícia Civil, para a tomada das medidas cabíveis.

