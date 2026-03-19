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SAÚDE SUS faz mutirão histórico para mulheres com transporte gratuito por aplicativo neste fim de semana Iniciativa inédita oferece cirurgias, exames de alta complexidade e implante de contraceptivo moderno para pacientes agendadas

O governo federal realiza, neste sábado (21) e domingo (22), a maior mobilização da história do Sistema Único de Saúde (SUS) voltada exclusivamente ao público feminino. A ação do programa "Agora Tem Especialistas" envolve centenas de hospitais públicos, filantrópicos e universitários em todo o país.

O objetivo é realizar milhares de procedimentos que já estavam agendados pelas centrais de regulação. A iniciativa abrange desde exames de imagem, como ressonâncias e tomografias, até cirurgias ginecológicas complexas, como reconstrução mamária, laqueadura e retirada de tumores.

Inovações e transporte gratuito

Para garantir que a distância não impeça o atendimento, o Ministério da Saúde fechou uma parceria com o aplicativo 99. Serão distribuídos 73 mil vouchers de até R$ 150 (ida e volta) em 40 cidades brasileiras, incluindo 21 capitais.

O código de desconto será entregue pelas secretarias de saúde locais no momento da confirmação do agendamento. Além disso, o mutirão oferecerá 3,8 mil implantes de Implanon, um método contraceptivo moderno que dura três anos e custa cerca de R$ 4 mil na rede privada.

Apoio a mulheres indígenas

Uma frente inédita do projeto garante transporte e hospedagem gratuitos em Casas de Apoio à Saúde Indígena (Casais). O foco é atender mulheres que vivem em locais de difícil acesso, como em Roraima, Amazonas e Mato Grosso do Sul.

Essas pacientes serão encaminhadas a hospitais universitários da rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) próximos aos seus territórios. A ação busca reduzir desigualdades históricas no acesso à saúde especializada para essas populações.

Atendimento e agendamento

É fundamental reforçar que o mutirão não é de livre demanda. Estão sendo convocadas apenas as mulheres que já estavam nas filas de espera. As secretarias de saúde municipais são as responsáveis por entrar em contato com as pacientes.

O esforço faz parte de uma estratégia maior para reduzir o tempo de espera no SUS. Nas três primeiras edições do programa em 2025, mais de 127 mil procedimentos já foram realizados em todo o Brasil, incluindo territórios indígenas.

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