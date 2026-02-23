A- A+

SAÚDE SUS: Maternidades do Recife iniciam imunização de bebês contra a bronquiolite Ano começa com mais proteção para bebês contra o vírus sincicial respiratório (VSR), que causa a bronquiolite

Dez unidades de saúde localizadas no Recife passam a aplicar o imunizante niservimabe, até então só disponível na rede privada e agora incorporado ao SUS, a partir desta terça-feira (24).

O objetivo das vacinações é proteger os bebês contra o vírus sincicial respiratório (VSR), causador da bronquiolite, infecção respitória bastante comum em crianças menores de dois anos.

Conforme orientação do Ministério da Saúde, o público-alvo dessa ação são recém-nascidos prematuros (nascidos no período de até 36 semanas e seis dias de gestação) e bebês (até um ano, 11 meses e 19 dias) com comorbidades específicas: cardiopatia congênita, doença pulmonar grave ou crônica da prematuridade (DPCP), imunocomprometidos graves, síndrome de Down, fibrose cística, doença neuromusculares graves e anomalias congênitas das vias aéreas.

O imunizante, administrado em apenas uma dose, será aplicado nas seguintes maternidades localizadas na cidade do Recife: Professor Barros Lima (Casa Amarela), Professor Bandeira Filho (Afogados), Professor Arnaldo Marques (Ibura), Hospital da Mulher (Curado), todos da rede municipal de saúde; o Imip (Coelhos), da rede filantrópica, e os hospitais Barão de Lucena (Cordeiro), Clínicas (Cidade Universitária), Agamenon Magalhães (Casa Amarela) e Cisam (Encruzilhada), vinculadas à rede estadual.

“A aplicação é intramuscular, geralmente na região da coxa, e será administrada em recém-nascidos prematuros internados nessas unidades. No caso de crianças com menos de dois anos que apresentem posteriormente as comorbidades indicadas pelo Ministério da Saúde, a orientação é retornar à sua maternidade de referência (localizado no município onde reside).

Nesse caso, a mãe ou responsável deve levar a criança ao serviço, portando documento cartão nacional de saúde (CNS) ou CPF da criança, comprovante de residência no Recife dos pais/responsáveis, caderneta de vacinação da criança e documento como laudo ou prescrição médica que ateste a condição clínica e o quadro de saúde”, explica Nádia Carneiro, gerente do Programa de Imunização do Recife.

Nirsevimabe e sua aplicação

Diferentemente da vacina tradicional, o nirsevimabe é um anticorpo já pronto que age imediatamente após a aplicação, sem a necessidade de estimular o sistema imunológico a desenvolver uma resposta ao longo do tempo. Ele garante proteção por 5 a 6 meses após a administração.

Sua incorporação ao SUS reforça a estratégia de prevenir os casos graves de bronquiolite e pneumonias em bebês. No final do ano passado, o SUS passou a disponibilizar a vacina contra VSR para gestantes a partir da 28ª semana, protegendo o bebê já antes do parto.

Dessa forma, além de imunizar gestantes, há aplicação do imunobiológico na criança, reforçando o sistema de defesa. Também podem receber o imunizante as crianças com comorbidades e prematuras nascidas entre agosto de 2025 e janeiro de 2026.

Essa é uma estratégia de resgate para pessoas nascidas após o período de maior incidência da bronquiolite em 2025. Essa época do ano, chamada de sazonalidade, ocorre entre março e agosto, com queda de temperatura e intensificação das chuvas. Essas crianças poderão receber o anticorpo em 7 unidades de referência: Crie, Barros Lima, Bandeira Filho, Arnaldo Marques, Imip, Hospital Agamenon Magalhães e Cisam.



“Estima-se que 40% das internações por pneumonia nessa faixa etária sejam provocadas pelo vírus sincicial agudo. Esses quadros de saúde podem se agravar, com necessidade de leito de UTI e até causar óbito. Por isso, a prevenção é a forma mais eficaz de promover saúde. Esse novo recurso é uma excelente notícia e vem na hora certa, especialmente porque se antecipa ao pico sazonal da bronquiolite, que é a partir de março", destacou a secretária de Saúde da cidade, Luciana Albuquerque.

"É um imunizante de boa qualidade, de alto custo, que passa a ter acesso aos estabelecimentos de saúde do serviço público contemplado para os usuários do SUS. A rede municipal foi capacitada a levar mais esse cuidado a gestantes, bebês e crianças do Recife”, pontuou.

