Saúde SUS passa a oferecer medicamento para proteger bebês e crianças contra a bronquiolite Bebês prematuros e crianças com comorbidades serão os beneficiados

O Ministério da Saúde iniciou a oferta no SUS do nirsevimabe, anticorpo que garante proteção imediata contra o vírus sincicial respiratório (VSR), principal causa de bronquiolite e de internações em bebês. A estratégia é voltada a recém-nascidos prematuros, com idade gestacional de até 36 semanas e 6 dias, e a crianças de até 23 meses com comorbidades.

As comorbidades incluídas são: cardiopatia congênita, broncodisplasia, imunocomprometimento grave, síndrome de Down, fibrose cística, doença neuromuscular e anomalias congênitas das vias aéreas. No total, foram 300 mil doses distribuídas e, segundo a pasta, todos os estados estão abastecidos para o início imediato da aplicação.

Diferentemente da vacina tradicional, o nirsevimabe é um anticorpo pronto que atua logo após a administração, sem a necessidade de estimular o organismo a desenvolver resposta imunológica ao longo do tempo.

Segundo o Ministério da Saúde, a partir de agora, nirsevimabe será oferecido aos recém-nascidos elegíveis durante todo o ano, ainda na maternidade ou durante internação neonatal, desde que o bebê esteja clinicamente estável e não apresente contraindicações à aplicação intramuscular.

Em dezembro, o Ministério da Saúde disponibilizou também no SUS a vacina contra o vírus sincicial respiratório. O imunizante é aplicado nas gestantes, a partir da 28ª semana de gestação, para proteger o bebê nos primeiros meses de vida. A pasta afirma que já distribuiu mais de 1 milhão de doses, com cerca de 425 mil aplicações realizadas até o momento.

Com a ampliação das estratégias de prevenção, o Ministério da Saúde se antecipa ao pico sazonal da bronquiolite, que ocorre a partir de março, e garante proteção, prevenção e cuidado integral às crianças, contribuindo para a redução de casos graves e de hospitalizações. O vírus sincicial respiratório é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e por 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de dois anos.

Em 2025, o Brasil registrou 43.946 casos casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) por VSR. Entre os casos de VSR, mais de 36.218 hospitalizações ocorreram em crianças menores de dois anos, o que corresponde a 82,5% dos registros no período.

