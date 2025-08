A- A+

SAÚDE SUS realiza primeira cirurgia cardíaca teleorientada em Pernambuco com apoio de equipe do Hcor O procedimento consiste em um acompanhamento, em tempo real, realizado pela equipe do Hcor aos profissionais do Imip durante toda a cirurgia por meio de um sistema integrado

O Sistema Único de Saúde (SUS) realizou, nesta quinta-feira (31), no Recife, a primeira cirurgia cardíaca pediátrica com teleacompanhamento teleorientação do estado de Pernambuco.

O procedimento foi realizado em uma criança de 6 anos, no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), na Boa Vista, na área central da cidade, com orientação em tempo real da equipe do Hospital do Coração (Hcor) de São Paulo.

A iniciativa integra o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), do Ministério da Saúde.

O titular da pasta, ministro Alexandre Padilha, ressaltou que os "esforços para reduzir o tempo de espera por atendimento especializado, por meio do programa Agora Tem Especialistas, já são uma realidade, especialmente nas regiões Norte e Nordeste".

"Com o fortalecimento da capacidade das instituições, o apoio dos hospitais de excelência e a qualificação dos processos assistenciais, estamos ampliando o acesso de crianças com cardiopatias congênitas ao tratamento cirúrgico, mais próximo de suas casas”, afirmou o ministro.

O procedimento consiste em um acompanhamento, em tempo real, realizado pela equipe do Hcor aos profissionais do Imip durante toda a cirurgia, por meio de um sistema integrado e interativo de sinais múltiplos de áudio, vídeo e dados, conectando uma sala cirúrgica remota a um centro de comando de teleorientação.

Cuidado com pacientes

A líder médica responsável pelo Serviço de Cardiologia Pediátrica e Cardiopatias Congênitas do Hcor, dra. Ieda Jatene, explicou que "o trabalho realizado com o Imip contempla um aperfeiçoamento na reestruturação integral da linha de cuidado do paciente cardiopata".

"Acompanhamos os casos de forma contínua e a distância, por meio de recursos como telerounds para monitorar pacientes atendidos no telediagnóstico, teleinterconsulta para orientações antes e depois da cirurgia, além do suporte em UTI e enfermaria. Durante a cirurgia, contamos com o TAC, um sistema inovador criado pelo Núcleo de Inovação do InCor, que permite à equipe do Hcor acompanhar e orientar todo o procedimento em tempo real”, esclareceu a líder.

O Imip conta agora com a transferência de tecnologia, expertise e monitoramento dos casos atendidos, para melhorar o desempenho em produção e complexidade assistencial como Centro de Referência em Alta Complexidade Cardiovascular.

“Já somos uma instituição de referência em cirurgia cardíaca pediátrica na nossa região, com um serviço que tem 25 anos de existência e realiza cerca de 200 cirurgias por ano. Agora, com o Proadi-SUS, esperamos melhorar ainda mais a qualidade da assistência, implementando novas tecnologias que nos permitirão, de forma planejada, aumentar o volume de pacientes e a complexidade dos casos atendidos por nós”, comemorou a médica cardiologista do Imip Luziene Bonates.

Expansão para Norte e Nordeste

Com a cirurgia realizada no Imip, o Ministério da Saúde completa a estruturação do terceiro centro cirúrgico nas regiões Norte e Nordeste. O primeiro está no Hospital Francisca Mendes, em Manaus, e o segundo no Hospital Infantil Albert Sabin, em Fortaleza (CE).

A iniciativa, que faz parte do projeto Apoio ao Desenvolvimento de Centros de Atendimento a Cardiopatias Congênitas, conduzido pelo Hcor por meio do Proadi-SUS, auxilia Redes de Atenção à Saúde (RAS) na ampliação da capacidade de atendimento a crianças com cardiopatia congênita.

A iniciativa integra o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS). Foto: Divulgação/Ministério da Saúde.

São oferecidos capacitação de profissionais, melhoria de processos assistenciais e compartilhamento de soluções digitais, reduzindo de forma significativa as filas cirúrgicas.

Cardiopatia congênita

A cardiopatia congênita é uma malformação na estrutura do sistema cardiocirculatório que surge nas primeiras oito semanas de gestação. Essas alterações podem comprometer a circulação e a respiração do bebê, exigindo, em muitos casos, intervenção precoce.

No Brasil, estima-se que a cada mil nascidos vivos, 10 apresentem algum tipo de cardiopatia congênita — totalizando cerca de 29 mil casos por ano. Aproximadamente 80% dessas crianças precisam de cirurgia, muitas no primeiro ano de vida.

Como funciona a TAC

A Teleorientação do Ato Cirúrgico (TAC) é uma tecnologia criada pelo Núcleo de Inovação do InCor que permite o acompanhamento remoto, em tempo real, de cirurgias cardíacas pediátricas.

O sistema realiza a transmissão simultânea de dados, vídeo e áudio, conectando salas cirúrgicas de hospitais participantes a um centro de referência, possibilitando orientação técnica durante todas as etapas do procedimento.



