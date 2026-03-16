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ESTADOS UNIDOS

Susie Wiles, chefe de gabinete de Trump, é diagnosticada com câncer de mama

Wiles disse ainda que iniciará um tratamento na região de Washington em breve

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O presidente dos EUA, Donald Trump, conversa com a chefe de gabinete Susie Wiles O presidente dos EUA, Donald Trump, conversa com a chefe de gabinete Susie Wiles  - Foto: Annabelle Gordon / AFP

Susie Wiles, chefe de gabinete do presidente Donald Trump na Casa Branca - e a primeira mulher a ocupar tal cargo -, anunciou nesta segunda-feira, 16, que foi diagnosticada com câncer de mama. Segundo Wiles, a doença foi detectada em seu estágio inicial. Ela afirmou ainda que permanecerá trabalhando e não planeja tirar licença.

Wiles disse ainda que iniciará um tratamento na região de Washington em breve, mas não deu detalhes sobre o procedimento.

"Quase uma em cada oito mulheres nos Estados Unidos enfrentará esse diagnóstico", disse ela em um comunicado ao The New York Times.

"Todos os dias, essas mulheres continuam a criar suas famílias, ir trabalhar e servir suas comunidades com força e determinação. Agora, eu me junto a elas."

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Wiles disse ao NYT que contou ao presidente sobre seu diagnóstico depois de tê-lo recebido na semana passada.

"Sou grata por ter uma equipe médica excepcional que detectou o câncer precocemente e está acompanhando meu tratamento, e me sinto encorajada pelo prognóstico positivo", disse ela. "Também sou profundamente grata pelo apoio e incentivo do Presidente Trump enquanto me submeto ao tratamento e continuo exercendo minha função atual."

Ao descrever seu prognóstico como "bom", Wiles disse que o presidente havia formado "uma equipe eficaz ao seu redor", que garantiria que não houvesse interrupções durante seu tratamento

O diagnóstico foi anunciado por Trump no Truth Social. Na postagem, ele afirma que a chefe de gabinete é "uma das pessoas mais fortes que conheço" e que "durante o período de tratamento, ela passará praticamente o tempo todo na Casa Branca, o que me deixa, como presidente, muito feliz!"

"A força e o comprometimento dela em continuar fazendo o trabalho que ama e faz tão bem, enquanto está em tratamento, dizem tudo o que você precisa saber sobre ela", disse ele, acrescentando mais tarde: "Melania e eu estamos com ela em todos os sentidos".

Quem é a chefe de gabinete de Trump
Nos últimos cinco anos, Wiles tem sido uma figura singular no mundo de Donald Trump. Ela supervisionou a operação política do mandatário e a campanha de reeleição de 2024 que o reconduziu à Casa Branca.

Wiles foi uma das duas integrantes da equipe de campanha do Trump, juntamente com seu assessor de longa data, Dan Scavino, que acompanhavam o presidente quando ele foi baleado na orelha direita durante um comício ao ar livre em Butler, Pensilvânia, em 13 de julho de 2024. (Com agências internacionais)
 

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