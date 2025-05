A- A+

HAMBURGO Suspeita de ataque com faca na Alemanha sofre de transtornos psiquiátricos, diz polícia Ataque deixou 18 pessoas feridas em estação de Hamburgo nessa sexta (23)

A suspeita do ataque com faca na estação de Hamburgo, que deixou 18 feridos na sexta-feira, apresenta "indícios muito concretos de doença psíquica", informou neste sábado a polícia alemã, que voltou a descartar motivações políticas.

O ataque deixou 18 feridos, informou a polícia em comunicado neste sábado. O balanço anterior mencionava 17 feridos. Após o ataque, a polícia deteve a suspeita, uma mulher de 39 anos e nacionalidade alemã.

Sem residência fixa, a mulher foi apresentada neste sábado a um juiz, que determinou sua internação em um hospital psiquiátrico, informou a polícia em comunicado.

"Não há indícios de que a suspeita estivesse sob efeito de substâncias psicoativas (álcool ou drogas) no momento dos fatos", segundo a polícia.

As autoridades não forneceram detalhes sobre os antecedentes psiquiátricos da suspeita. A suposta agressora, que "agiu sozinha", foi presa pouco depois do ocorrido "sem oferecer resistência", afirmou a polícia, descartando uma motivação política.

O ataque aconteceu pouco depois das 18h (16h no horário de Brasília) na estação de trens de Hamburgo, a segunda maior cidade do país, com cerca de 1,8 milhão de habitantes.

A Alemanha tem sido abalada nos últimos meses por uma série de ataques violentos com motivações jihadistas e de extrema-direita, que trouxeram o tema da segurança de volta ao centro do debate.

No último fim de semana, quatro pessoas ficaram feridas em um esfaqueamento em Bielefeld, no oeste do país. O suposto autor desse ataque é um sírio de 35 anos detido pelas autoridades, que suspeitam de um atentado islamista.

