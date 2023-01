Suspeita de bomba interdita ponte em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro

A- A+

Uma suspeita de bomba interditou a Ponte Leonel Brizola, conhecida como Ponte Rosinha, na cidade Campos dos Goytacazes, no norte do estado do Rio de Janeiro. A informação foi compartilhada pelo Twitter do prefeito da cidade, Wladimir Garotinho, filho dos ex-governadores Anthony e Rosinha Garotinho. Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi mobilizada para isolar o local e apurar o que está ocorrendo.

Na publicação, o prefeito afirmou que o Esquadrão Antibombas, da Polícia Civil, foi acionado.

Segundo o g1, o artefato foi localizado às 5h20 pelo proprietário de um hortifruti e está encostado no muro do estabelecimento. A loja fica na Rua José Alves de Azevedo com a Rua Bento Pereira, no Centro.

A Polícia Militar informa que, de acordo com o 8° BPM (Campos de Goytacazes), uma "equipe foi mobilizada para verificar ocorrência de encontro de artefato explosivo na região Central de Campos dos Goytacazes". Segundo a corporação, os agentes isolaram a área e acionaram a Polícia Civil.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há registro de ocorrência no município. Segundo a Polícia Civil, o Esquadrão Antibomba se deslocou ao município, e a ocorrência está em andamento.

Veja também

Direitos das mulheres Cidade francesa muda de nome para conscientizar sobre igualdade de gênero