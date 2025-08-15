A- A+

POLÍCIA Suspeita de executar conselheira tutelar em Pernambuco é capturada no Maranhão Investigação policial mostrou que a conselheira tutelar foi assassinada pelas costas, com disparos de arma de fogo

Uma mulher de 24 anos apontada como autora dos disparos que mataram a conselheira tutelar Rosimere Bizarria Silva Barbosa, em Angelim, no Agreste de Pernambuco, foi presa no município de Timon, a 431 quilômetros da capital São Luís, no Maranhão, nesta sexta-feira (15).

O crime, que gerou grande comoção na cidade pernambucana, aconteceu em 28 de novembro do ano passado. Meirinha, como era conhecida em Angelim, morreu em 8 de dezembro. Ela ficou 11 dias internada no Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, também no Agreste.

A investigação policial mostrou que a conselheira tutelar foi assassinada pelas costas, com disparos de arma de fogo. Ela havia saído de casa para levar a filha para a escola quando foi alvo dos tiros.

A prisão da suspeita de executar a conselheira tutelar foi efetuada em operação deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco, por meio da 22ª Delegacia de Homicídios de Garanhuns (22ª DPH), com apoio da Polícia Civil do Piauí. A cidade de Timon faz divisa com o estado do Piauí.

"A ação foi exitosa e contou com o apoio do núcleo de inteligência de Caruaru e de forças policiais do estado do Piauí", destacou a delegada Tatiane Rossi, titular da 22ª DPH, que representou pelas medidas cautelares que levaram à prisão da suspeita.

Na época do crime, a Prefeitura de Angelim lamentou a morte de Rosimere. "Meirinha foi abnegada e incansável defensora dos direitos das crianças e adolescentes em nossa comunidade. Seu trabalho como conselheira tutelar foi marcado pela seriedade, empatia e compromisso com os mais vulneráveis", afirmou a gestão municipal em nota de pesar.

