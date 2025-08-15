Sex, 15 de Agosto

POLÍCIA

Suspeita de executar conselheira tutelar em Pernambuco é capturada no Maranhão

Investigação policial mostrou que a conselheira tutelar foi assassinada pelas costas, com disparos de arma de fogo

Conselheira tutelar de Angelim, Rosimere Bizzaria da Silva Barbosa, de 42 anos, morreu após passar 11 dias internada em hospitalConselheira tutelar de Angelim, Rosimere Bizzaria da Silva Barbosa, de 42 anos, morreu após passar 11 dias internada em hospital - Foto: Redes sociais/Reprodução

Uma mulher de 24 anos apontada como autora dos disparos que mataram a conselheira tutelar Rosimere Bizarria Silva Barbosa, em Angelim, no Agreste de Pernambuco, foi presa no município de Timon, a 431 quilômetros da capital São Luís, no Maranhão, nesta sexta-feira (15).

O crime, que gerou grande comoção na cidade pernambucana, aconteceu em 28 de novembro do ano passado. Meirinha, como era conhecida em Angelim, morreu em 8 de dezembro. Ela ficou 11 dias internada no Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, também no Agreste.

A investigação policial mostrou que a conselheira tutelar foi assassinada pelas costas, com disparos de arma de fogo. Ela havia saído de casa para levar a filha para a escola quando foi alvo dos tiros.

A prisão da suspeita de executar a conselheira tutelar foi efetuada em operação deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco, por meio da 22ª Delegacia de Homicídios de Garanhuns (22ª DPH), com apoio da Polícia Civil do Piauí. A cidade de Timon faz divisa com o estado do Piauí.

"A ação foi exitosa e contou com o apoio do núcleo de inteligência de Caruaru e de forças policiais do estado do Piauí", destacou a delegada Tatiane Rossi, titular da 22ª DPH, que representou pelas medidas cautelares que levaram à prisão da suspeita.

Na época do crime, a Prefeitura de Angelim lamentou a morte de Rosimere. "Meirinha foi abnegada e incansável defensora dos direitos das crianças e adolescentes em nossa comunidade. Seu trabalho como conselheira tutelar foi marcado pela seriedade, empatia e compromisso com os mais vulneráveis", afirmou a gestão municipal em nota de pesar. 

