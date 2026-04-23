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PRISÃO Suspeita de incendiar ônibus durante protesto após ação policial no Ibura é presa Mulher de 21 anos foi conduzida à Delegacia de Boa Viagem

Uma mulher foi presa suspeita de atear fogo a um ônibus durante um protesto realizado na avenida Dois Rios, bairro do Ibura, Zona Sul do Recife, na noite dessa quarta-feira (22). Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), ela "estava portando pneus e um isqueiro" quando foi detida.

A mulher inicialmente foi conduzida para a Delegacia de Boa Viagem para prestar esclarecimentos e adoção das medidas cabíveis. "As diligências seguem sob responsabilidade da Delegacia do Ibura", completou a Polícia Civil.



Segundo a Empresa Metropolitana, o ônibus incendiado fazia a linha 144 - TI Tancredo Neves/UR-4. Em nota, informaram ainda que "os criminosos ordenaram que o coletivo fosse esvaziado e, em seguida, atearam fogo ao veículo" (leia a nota na íntegra no final do texto).

O incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE). A corporação informou que os manifestantes interditaram a via, e que, por conta do incêndio no ônibus, houve "risco de propagação das chamas para a rede elétrica e estruturas adjacentes".

"As equipes do CBMPE atuaram no combate ao incêndio e na eliminação dos riscos, garantindo a segurança da área. A ocorrência resultou na interdição temporária da via e contou com o apoio das demais forças de segurança. Não houve registro de vítimas durante a atuação do Corpo de Bombeiros", reiterou a corporação.



Protesto ocorreu após ação policial

Ainda segundo a Polícia Militar, o protesto aconteceu depois de uma ação policial no bairro contra tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, na tarde de quarta.

"Durante as diligências, os suspeitos efetuaram disparos contra o efetivo policial. Após o confronto, um homem foi localizado ferido e encaminhado a uma unidade hospitalar", completou a corporação.

A polícia disse ainda que apreendeu um revólver, munições, celular e entorpecentes em posso desse mesmo suspeito.



A reportagem tenta contato com a Urbana-PE, que gere as empresas de ônibus da região, em busca de um posicionamento. Até a última atualização, não houve retorno. O canal segue aberto.



Leia a nota na íntegra

A Empresa Metropolitana informa que um ônibus da linha 144 - TI Tancredo Neves / UR-4 foi incendiado por volta das 19h30 desta quarta-feira (22). A ação criminosa ocorreu enquanto o veículo trafegava pela Av. Dois Rios, no bairro do Ibura.

Os criminosos ordenaram que o coletivo fosse esvaziado e, em seguida, atearam fogo ao veículo. Não houve feridos e a operação na área já foi normalizada.

A Empresa Metropolitana informa ainda que acionou os órgãos de segurança e que irá colaborar com as autoridades competentes nas investigações do caso

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