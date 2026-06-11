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PENTÁGONO Suspeita de incidente com materiais perigosos no Pentágono era alarme falso, diz TV dos EUA Fontes familiarizadas com a situação disseram à CNN que vários andares e corredores haviam sido isolados e esvaziados devido a um suposto "incidente com materiais perigosos"

A suspeita de um incidente com materiais perigosos que levou ao esvaziamento de parte do Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, nesta quinta-feira, 11, era um alarme falso, segundo a emissora americana CNN

Mais cedo, três fontes familiarizadas com a situação disseram à CNN que vários andares e corredores haviam sido isolados e esvaziados devido a um suposto "incidente com materiais perigosos".

Pouco depois, outras duas fontes informaram à emissora que a situação não passou de um alarme falso emitido por um sensor de materiais perigoso.

O porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, afirmou que os sistemas de segurança do edifício detectaram um problema de qualidade do ar que exigiu medidas preventivas até que sua gravidade fosse determinada.

Segundo as fontes ouvidas pela CNN, os sistemas detectaram a possível presença de antraz. No entanto, o sensor estava com defeito e gerou um alarme falso.

O Corpo de Bombeiros e Serviço de Emergência Médica de Arlington (ACFD, na sigla em inglês) disse que suas unidades estavam no local, incluindo equipes especializadas em materiais perigosos, para auxiliar a Agência de Proteção da Força do Pentágono (PFPA, na sigla em inglês).

"O Departamento está executando protocolos padrão de proteção, incluindo uma ordem de abrigo no local para a área afetada. Equipes de resposta estão no local e prontas para apoiar os ocupantes do edifício", escreveu Parnell em publicação no X antes da confirmação de que se tratava de um alarme falso.

Ao todo, foram esvaziados corredores do segundo ao quinto andares. Entre os escritórios afetados estão o escritório de relações públicas da Marinha e o gabinete do secretário do Exército.

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