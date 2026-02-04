A- A+

CRIME Suspeita de matar mulher a facadas na Mustardinha tem alta hospitalar e é transferida para presídio Crime aconteceu no domingo (1°), após um bloco de prévias de Carnaval

Kallyne Santos da Silva, suspeita de matar uma jovem de 18 anos a facadas no domingo (1°), no bairro da Mustardinha, na Zona Oeste do Recife, teve alta hospitalar nessa terça-feira (3). Ela estava internada no Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife, sob custódia da polícia, depois de ficar ferida no ataque.



Com a alta hospitalar, a suspeita de 21 anos foi transferida para a Colônia Penal Feminina Bom Pastor, no bairro da Iputinga, Zona Oeste da cidade. Quem confirmou essa informação foi a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (Seap-PE).



A vítima foi a influenciadora digital identificada como Maria Luiza, conhecida como "Malu Constantine". Ela estava com o namorado, identificado como Gabryel, de 27 anos, que também ficou ferido tentando defendê-la da suspeita.

Procurado, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) informou que converteu para preventiva a prisão de Kallyne, na segunda-feira (2). Ela foi detida em flagrante ainda no domingo.

Ainda de acordo com a Justiça, a defesa da suspeita entrou com o pedido Habeas Corpus que foi negado na 1ª Câmara Criminal, na terça-feira (3).

Relembre o caso

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), Kallyne é ex-companheira de Gabryel. Após uma discussão, ela começou a desferir os golpes de faca em Maria Luiza.

"Ambos foram socorridos e encaminhados a UPA dos Torrões, mas mulher não resistiu a gravidade dos ferimentos e veio a óbito. O homem foi atingido na perna, foi atendido e recebeu alta", explicou a polícia.

Após o ataque, a agressora fugiu do local. Segundo a polícia, ela deu entrada na UPA do Curado, Zona Oeste do Recife, para receber atendimento médico depois de também ser esfaqueada.

"Um efetivo policial se deslocou até a unidade médica para averiguar os fatos, e ao chegar, a suspeita já havia sido transferida para o Hospital da Restauração", completou a PMPE.

Procurada, a Polícia Civil de Pernambuco informou que investiga o caso por meio do DHPP- Força Tarefa de Homicídios na Capital.

Luto

Desde o crime Gabryel publicou e compartilhou uma série de postagens a respeito da morte da companheira e do luto que está vivendo.

"Estou destruído. Você me deixou sozinho. Eu pedi tanto pra Deus salvar tua vida", disse, em uma publicação. "Eu te amei com todas as forças e tentei de fazer a mulher mais feliz do mundo", completou, em outra.

"O quanto nós fomos felizes em tão pouco tempo, cada momento parecia cena de filme de amor", declarou.

Por meio de nota oficial publicada no domingo, o Bloco do Papada, do qual ambos participaram antes do ataque, também manifestou seu "profundo pesar e solidariedade diante da tragédia que vitimou a jovem Luiza".

Confira a nota na íntegra:

A organização do Bloco do Papada vem a público esclarecer os fatos ocorridos após a realização de sua festividade no bairro da Mustardinha e manifestar seu profundo pesar e solidariedade diante da tragédia que vitimou a jovem Luiza. Nos unidos à dor de seus familiares e amigos neste momento de imensa tristeza, desejando força e acolhimento a todos.

O Bloco Papada ocorreu de forma pacífica no último sábado (31/01/2026), cumprindo rigorosamente todas as exigências estabelecidas no Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado junto ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE), bem como as orientações dos demais órgãos responsáveis pela segurança e ordenamento do evento. As atividades foram encerradas pontualmente às 23h, conforme determinado pelas autoridades, com a dispersão total do público.

É importante esclarecer que o lamentável homicídio da jovem Luiza foi um fato isolado, ocorrido por volta da 1h da manhã do domingo (01/02/2026), portanto, aproximadamente duas horas após o encerramento e completa dispersão do evento. De acordo com informações preliminares das autoridades competentes, o crime teve motivação de cunho pessoal, não possuindo relação com a realização do bloco. A suspeita do crime já se encontra sob custódia das autoridades, que seguem conduzindo as investigações.

O Bloco do Papada reafirma seu compromisso com um carnaval de paz, respeito e responsabilidade. Atos de violência não representam os valores da festa, nem da cultura popular que defendemos há 10 anos. Seguimos confiantes no trabalho das autoridades e reiteramos a importância de que o carnaval seja sempre um espaço de alegria, convivência e preservação da vida.

Veja também