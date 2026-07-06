Suspeita de matar o companheiro na Ilha de Itamaracá é presa em flagrante
O crime aconteceu na noite desse domingo (5); a mulher foi encaminhada para o DHPP, no Cordeiro, Zona Oeste do Recife
Uma mulher de 44 anos, suspeita de matar o companheiro com golpes de arma branca na Ilha de Itamaracá, na Região Metropolitana do Recife (RMR), foi presa em flagrante na noite desse domingo (5).
Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), ao chegar no local, a suspeita afirmou para os policiais do 26º Batalhão da Polícia Militar (BPM) que cometeu o crime por legítima defesa, ao tentar se defender das agressões sofridas pelo companheiro.
Ela foi encaminhada para o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, onde foi autuada pelo homicídio confirmado do homem de 34 anos.
Leia também
• Festa de Nossa Senhora do Carmo abre programação no Recife
• Homem morre após se afogar na Praia de Boa Viagem, neste domingo (5)
Em nota enviada à Folha de Pernambuco, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a suspeita está à disposição da Justiça.