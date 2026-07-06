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Leia o Jornalsegunda06/07/2026
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HOMICÍDIO

Suspeita de matar o companheiro na Ilha de Itamaracá é presa em flagrante

O crime aconteceu na noite desse domingo (5); a mulher foi encaminhada para o DHPP, no Cordeiro, Zona Oeste do Recife

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Caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP)Caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) - Foto: Google Street View/Reprodução

Uma mulher de 44 anos, suspeita de matar o companheiro com golpes de arma branca na Ilha de Itamaracá, na Região Metropolitana do Recife (RMR), foi presa em flagrante na noite desse domingo (5).  

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), ao chegar no local, a suspeita afirmou para os policiais do 26º Batalhão da Polícia Militar (BPM) que cometeu o crime por legítima defesa, ao tentar se defender das agressões sofridas pelo companheiro. 

Ela foi encaminhada para o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, onde foi autuada pelo homicídio confirmado do homem de 34 anos. 

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Em nota enviada à Folha de Pernambuco, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a suspeita está à disposição da Justiça. 


 

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