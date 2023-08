A- A+

CRIME Suspeita de praticar roubos em shoppings da RMR é presa no Cais de Santa Rita Mulher também teria cometido o crime em lojas do centro do Recife

Uma mulher suspeita de realizar uma série de roubos em diversas unidades das Lojas Americanas da Região Metropolitana do Recife (RMR) foi presa na noite desta quarta-feira (23), no Cais de Santa Rita, Bairro de São José, área central do Recife.

A prisão foi efetuada depois que policiais militares receberam uma informação sobre o paradeiro da suspeita, contra a qual pesava mandado de prisão em aberto.

Ao chegar no local o efetivo avistou a mulher dentro de um veículo com mais dois comparsas e variados produtos de roubo. De acordo com a PM, o carro era utilizado para fuga e entrega do material para receptadores.

Os policiais informaram que a mulher costumava entrar em unidades da rede portando bolsas e sacolas que serviam para esconder os produtos roubados. Após a ação, a mulher saía sorrateiramente, ou mesmo usando arma branca para ameaçar funcionários e clientes.

Em seguida a suspeita fugia no veículo que costumava ser estacionado em local preestabelecido. Foram formalizados registros da atuação dela em lojas da rede dos shoppings Recife, RioMar, Guararapes, Patteo, Norte Way e Boa Vista, além de unidades da Rua Floriano Peixoto, Imperatriz, Sete de Setembro e de Peixinhos.

