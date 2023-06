Suspeito da morte de Jeff Machado tentou comprar imóvel onde corpo do ator foi enterrado

A- A+

Bruno de Souza Rodrigues, produtor de TV indiciado pela morte de Jeff Machado, perguntou à proprietária da quitinete onde o ator foi enterrado se ela gostaria de vender o imóvel. A proposta foi feita em 24 de maio, dois dias depois do artista ser encontrado em baú, acimentado a dois metros de profundidade no quintal de uma casa em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

Em depoimentos obtidos com exclusividade pelo Globo, a proprietária revela ter recebido um telefonema no dia 24 de maio pelo número registrado como sendo do inquilino, a princípio, Jefferson Machado. Contudo, como estava dormindo, não conseguiu atender e retornou um tempo depois.

Uma pessoa com voz masculina atendeu e a proprietária perguntou se era Bruno. A pessoa consentiu e começou a fazer perguntas, procurando saber se ela estava bem, consciente sobre os últimos acontecimentos e se precisava de advogado. Ao final, o produtor teria perguntado se ela venderia a casa, recebendo uma proposta de R$ 100 mil, mas ele respondeu que pagaria R$ 80 mil.

Jeff Machado foi encontrado, no dia 22 de maio, em báu enterrado e acimentado a dois metros de profundidade no quintal de uma casa em Campo Grande. Bruno Rodrigues foi quem revelou à polícia a localização do corpo do ator.

