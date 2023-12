A- A+

Suspeito de lesão corporal contra uma mulher e de transfobia em um restaurante no Recife, Antônio Fellipe Rodrigues Salmento de Sá está à "disposição da polícia, e irá cooperar espontaneamente com as investigações", informou, em nota enviada à Folha de Pernambuco, o escritório Madson Aquino Advocacia Criminal, que realiza a defesa do homem.



A violência contra uma mulher de 34 anos ocorreu na noite do último sábado (23), quando ela, ao sair do banheiro feminino do restaurante Guaiamum Gigante, situado no bairro do Parnamirim, na Zona Norte do Recife, foi agredida por Antônio Fellipe Rodrigues Salmento de Sá. Antes da agressão, ele teria perguntado à mulher qual era o seu gênero.

Na nota, assinada pelos advogados Madson Aquino e Marília Franco nessa quarta (27), é dito que "em momento algum, [o cliente] furtou-se ou fugiu, como estão veiculando alguns canais de comunicação.".



Segundo os advogados, a intimação da polícia foi recebida por Antônio Fellipe na última terça (26), três dias após o ocorrido, para depoimento no dia seguinte, essa quarta (27). "A intimação da policia foi recebida no dia 26/12/2023, para comparecimento no dia 27/12/2023, e por tal motivo não foi possível seu comparecimento no dia de hoje [ontem]".



Em entrevista ao Portal Folha de Pernambuco, o advogado Madson Aquino informou que o cliente irá se apresentar "nos próximos dias" à polícia, na Delegacia de Casa de Amarela, que investiga o caso.

Na mesma nota, o escritório de advocacia refuta as informações de duas mulheres que se relacionaram com Antônio Fellipe de que teria processo de violência contra ele. Também nega caso de agressão ou discriminação contra qualquer pessoa LGBTQIAPN+.



"Todavia, em relação ao ocorrido no ultimo sábado, a defesa se resguardará a prestar esclarecimentos específicos, oportunamente após ter acesso aos autos da investigação. Podendo apenas antecipar que todos os fatos serão esclarecidos perante a Autoridade Policial", afirmaram os advogados.



Confira a íntegra da nota:



NOTA À IMPRENSA



Os advogados Madson Aquino e Marília Franco, que patrocinam a defesa do Sr. Antônio Fellipe, envolvido no incidente ocorrido no restaurante Guaiamum Gigante no dia 23/12/2023, esclarecem que seu cliente está a disposição da policia, e irá cooperar espontaneamente com as investigações. Em momento algum, furtou-se ou fugiu, como estão veiculando alguns canais de comunicação. A intimação da policia foi recebida no dia 26/12/2023, para comparecimento no dia 27/12/2023, e por tal motivo não foi possível seu comparecimento no dia de hoje.



Esclarece ainda, que o Sr. Antônio Fellipe não responde a nenhum processo envolvendo violência sob o contexto doméstico e familiar, bem como não detém qualquer histórico de agressões ou discriminação com qualquer pessoa LGBTQIAPN+.



Todavia, em relação ao ocorrido no ultimo sábado, a defesa se resguardará a prestar esclarecimentos específicos, oportunamente após ter acesso aos autos da investigação. Podendo apenas antecipar que todos os fatos serão esclarecidos perante a Autoridade Policial.



Recife, 27 de dezembro de 2023



MADSON AQUINO

Advogado OAB/PE 37.268



MARÍLIA FRANCO

Advogada OAB/PE 47.259

Veja também

guerra no oriente médio ONU pede a Israel o fim dos "homicídios ilegais" e da violência na Cisjordânia ocupada