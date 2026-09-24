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Operação Vigília Suspeito de ameaças contra magistrado do Judiciário de Pernambuco é preso em operação Durante a operação e cumprimento dos mandados, foi apreendido um celular utilizado nas ligações

Um suspeito de ameaças contra um magistrado do Poder Judiciário de Pernambuco foi preso durante a Operação Vigília, deflagrada nesta quinta-feira (24) pelas Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado no estado (Ficco/PE) e da Paraíba (Ficco/PB).

Segundo as investigações, as ameaças teriam sido praticadas por meio de ligações telefônicas e mensagens de correio eletrônico. Contra o suspeito foi cumprido uma ordem judicial de prisão preventiva, além de mandados de busca e apreensão em endereço não informado.

"O procedimento tramita sob segredo de justiça. Por essa razão, não são divulgados o juízo que expediu as ordens, os dados do processo e qualquer informação relativa à vítima, preservadas a investigação em curso e a segurança do magistrado ameaçado", afirmou a Ficco/PE.

Durante a operação e cumprimento dos mandados, foi apreendido um celular utilizado nas ligações. O aparelho será submetido a exame pericial. O preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

No estado, a Ficco é composta pela Polícia Civil (PCPE), Polícia Federal (PF), Polícia Militar (PMPE), Polícia Penal (PPPE), Secretaria da Defesa Social (SDS-PE) e Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen).

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com o Tribunal de Justiça de Pernambuco para saber se o órgão vai comentar o caso, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

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