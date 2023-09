Suspeito de assaltar duas mulheres na Av. Conde da Boa Vista é detido pela PM

A- A+

Um suspeito de assaltar duas mulheres na esquina da Avenida Conde da Boa Vista com a Rua da União, no Centro do Recife, na noite desta sexta-feira (22), foi localizado pela Polícia Militar do 16º BPM durante ronda na região.

O homem, ao perceber que seria abordado pelos policiais, jogou o aparelho celular da vítima e uma faca no chão, em seguida correu, sendo alcançado e detido após bater em uma corrente e cair.

O suspeito foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento para receber atendimento médico e, em seguida, conduzido para a Central de Plantões da Capital (Ceplanc).

