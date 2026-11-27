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Região Metropolitana do Recife Suspeito de assaltar farmácia em Gravatá é preso com 64 ampolas de Mounjaro em Jaboatão Homem estava em um carro com placas clonadas e foi preso após perseguição policial

Um homem suspeito de assaltar uma farmácia em Gravatá, no Agreste de Pernambuco, foi preso com 16 caixas de Mounjaro, contendo 64 ampolas do medicamento.

A prisão aconteceu nessa quinta-feira (26) após perseguição policial a um carro com placas clonadas em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo a Polícia Militar do estado (PMPE), agentes do 25º BPM receberam a informação que os envolvidos no assalto estariam seguindo para a capital pernambucana.

"Ao localizar o veículo na BR-232, nas proximidades do Curado II, os policiais deram ordem de parada, mas o condutor fugiu", afirmou a PM, que iniciou uma perseguição.

Na ocasião, o carro envolvido colidiu com uma motocicleta e os três ocupantes tentaram fugir a pé. "Dois deles efetuaram disparos contra o efetivo, que reagiu à agressão", destacou a corporação.

Um dos suspeitos foi preso enquanto os outros dois conseguiram escapar em direção a uma área de mata.

No veículo foram encontradas 16 caixas com 64 ampolas do emagrecedor Mounjaro, além de R$ 1.465 em espécie. Na ocasião, foi constatado que o veículo usado na ação circulava com placa clonada.

"O envolvido, o veículo e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Prazeres", destacou a PM.

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