A- A+

"MASCARADO" Suspeito de assaltar usando máscaras de personagens de séries e filmes é preso no Rio Contra Patrick Silva Sales, de 27 anos, foi cumprido um mandado de prisão por um roubo no qual ele foi condenado

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-Cap) prenderam, nesta terça-feira (24), um suspeito de assaltar usando máscaras inspiradas em personagens de filmes e séries para dificultar a identificação durante os assaltos.

Contra Patrick Silva Sales, de 27 anos, foi cumprido um mandado de prisão por um roubo no qual ele foi condenado, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP).

Conhecido como Mascarado, segundo a Polícia Civil, o suspeito foi localizado na Rua Parima, em Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, Patrick tem histórico de crimes patrimoniais cometidos com violência e ameaças graves.

A localização suspeito foi obtida pelos agentes graças a diligências de inteligência e monitoramento. Patrick foi levado para a sede da DRFA-Cap, na Cidade da Polícia, no Jacarezinho, na Zona Norte da capital. Após as formalidades serem cumpridas, ele será encaminhado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça para cumprir sua pena.

Veja também