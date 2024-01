A- A+

RUA IMPERIAL Suspeito de assalto na rua Imperial, no Recife, apanha de populares e termina preso pela PM Policiais avistaram o suspeito sentado no chão ao lado do viaduto da Imperial, com escoriações pelo corpo

Um dos suspeitos que aparece em um vídeo de um assalto, na rua Imperial, na área central do Recife, foi preso pela Polícia Militar de Pernambuco, na tarde de quinta-feira (11), um dia após o crime. As imagens circularam nas redes sociais e ajudaram a corporação a prender o homem. A polícia ainda não falou sobre o outro homem visto na gravação.

Segundo a polícia, o homem foi localizado pelo efetivo do 19º Batalhão em rondas pelo bairro de São José. Eles avistaram o suspeito sentado no chão ao lado do viaduto da Imperial, com escoriações pelo corpo.

"Ele informou que populares haviam o agredido por conta do fato do dia anterior", explicou a Polícia Militar. Os policiais reconheceram o suspeito ao comparar as imagens do vídeo.

As imagens foram gravadas por uma câmera instalada em um ônibus. Os dois indivíduos aparecem na esquina da rua, quase embaixo de um viaduto. Eles abordam um Doblô e anunciaram o assalto ao motorista e uma passageira do veículo. O crime aconteceu por volta das 17h, horário de pico no trânsito.

As primeiras informações indicam que os criminosos levaram um tablet, celulares e as carteiras das vítimas. Policiais do 16º Batalhão tomaram conhecimento do crime e tiveram acesso às imagens. O vídeo mostra um suspeito de cada lado do veículo, levando os pertences do motorista e da passageira.

Na ação, a polícia ainda apreendeu três papelotes de maconha e uma arma branca. Os policiais levaram o assaltante para a Policlínica de Afogados, na Zona Oeste do Recife, e depois para a Central de Plantões da Capital (Ceplanc), no bairro de Campo Grande, na Zona Norte da capital pernambucana.

"A passageira e o motorista do veículo que foi assaltado se apresentaram na Ceplanc", completou a polícia.

