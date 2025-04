A- A+

PRISÃO Recife: suspeito de assaltos em Boa Viagem é preso em bar no Jordão Baixo com pistola carregada Homem foi reconhecido por vítimas em delegacia

A Polícia Militar de Pernambuco prendeu, na madrugada deste domingo (6), um homem suspeito de cometer assaltos no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Durante policiamento ostensivo no Jordão Baixo, na mesma região da cidade, policiais militares do 19ºBPM receberam a denúncia de que ele estaria em um bar no bairro, portando uma arma de fogo.

Ao perceber a chegada do efetivo, o homem foi ao banheiro feminino e deixou a arma no local. "De imediato, foi dada voz de prisão", explicou a PMPE.

Foram realizadas busca pessoal e varredura no bar, e encontrados uma pistola carregada com 19 munições, um celular e uma moto da marca Honda.

De acordo com a polícia, "a ocorrência foi encaminhada à delegacia de Boa Viagem, onde, durante o procedimento, vítimas reconheceram o envolvido como autor dos referidos assaltos".

