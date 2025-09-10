Qui, 11 de Setembro

Estados Unidos

Suspeito de assassinar ativista Charlie Kirk é detido, diz chefe do FBI

"O suspeito deste ataque a tiro horrível hoje, que tirou a vida de Charlie Kirk, está agora detido", escreveu Patel na rede X

O ativista político conservador americano e YouTuber Charlie KirkO ativista político conservador americano e YouTuber Charlie Kirk - Foto: Yasuyoshi Chiba / AFP

As autoridades prenderam um suspeito de assassinar o ativista de direita Charlie Kirk após o ataque fatal em uma universidade dos Estados Unidos, informou nesta quarta-feira (10) o chefe do FBI, Kash Patel.
 

"O suspeito deste ataque a tiro horrível hoje, que tirou a vida de Charlie Kirk, está agora detido", escreveu Patel na rede X, onde prometeu "atualizações assim que estiverem disponíveis".

