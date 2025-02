Suspeito de assassinar CEO da UnitedHealthcare em Nova York quebra o silêncio e agradece apoio

A- A+

Preso há dois meses acusado de assassinar Brian Thompson, CEO da UnitedHealthcare, o americano Luigi Mangione quebrou o silêncio pela primeira vez. Em um site criado por sua defesa, ele agradeceu as mensagens de apoio que tem recebido de diversas partes do mundo e afirmou estar “impressionado e grato” pelo amparo.

Segundo Mangione, as cartas chegam em grande volume ao Metropolitan Detention Center, onde está detido, e ele lê cada uma com atenção.

“Poderosamente, esse apoio transcendeu as divisões políticas, raciais e até mesmo de classe”, acrescentou.





“Embora seja impossível para mim responder à maioria das cartas, saiba que leio todas as que recebo. Obrigado novamente a todos que reservaram um tempo para escrever. Estou ansioso para ouvir mais no futuro”, concluiu.

Relembre o caso

O assassinato do CEO, Brian Thompson, em 4 de dezembro, no coração de Manhattan, desencadeou uma caçada humana de vários dias e cativou os americanos, muitos dos quais expressaram frustrações em relação às empresas de seguros de saúde. Alguns chegaram a apoiar o atirador e torceram para que ele escapasse da captura.

A polícia afirmou que Mangione chegou em frente a um hotel Hilton na West 54th Street — mascarado e encapuzado — e esperou. Após quase uma hora, segundo os promotores, Thompson chegou para se preparar para um evento do UnitedHealthcare com investidores. Quando Thompson caminhava em direção à entrada do hotel, os promotores dizem que Mangione se aproximou por trás, levantou uma pistola de 9 mm impressa em 3D equipada com silenciador e atirou nele.

A polícia lançou uma busca em toda a cidade pelo atirador, que fugiu em uma bicicleta elétrica. Os investigadores divulgaram imagens de vigilância do suspeito, incluindo uma em que ele sorria, tirada na recepção de um albergue no Upper West Side, onde, segundo a polícia, ele havia se hospedado.

A polícia também rastreou os movimentos do atirador desde o local do crime até um terminal de ônibus e a estação 190th Street em Washington Heights, onde ele teria pegado o trem A para o centro da cidade, até a Pennsylvania Station.

Mangione foi preso em um McDonald’s em Altoona, na Pensilvânia, depois que um cliente o reconheceu como o suspeito do tiroteio e um funcionário chamou a polícia local.

Segundo a polícia, Mangione foi encontrado com uma arma de fogo, munição, cartões de identificação falsos e o que eles dizem ser um manifesto manuscrito de 262 palavras. As autoridades afirmaram que ele parecia assumir a responsabilidade pelo assassinato no documento.

