VIOLÊNCIA Suspeito de assediar jornalista pernambucana em estação de metrô no Canadá é preso Priscilla Costa (36), estava no banheiro quando percebeu que o homem estava lhe observando, por cima do vaso sanitário, da cabine ao lado

Uma semana se passou entre o assédio sofrido por Priscilla Costa (36) no metrô de Toronto, no Canadá, e a prisão do homem que cometeu o crime.

Nesta sexta-feira (23), a jornalista pernambucana divulgou que as autoridades canadenses realizaram a prisão do homem no último dia 16.

"Não se calem quando acontecer alguma coisa. Não pensem que é tarde para denunciar. Denuncie sim, porque a polícia vai fazer o trabalho dela, ela faz de forma séria. E vejam só vocês, ele está preso. E eu não poderia ter uma melhor sexta-feira que essa", celebrou Priscilla, nas redes sociais.

Priscilla, que reside em Toronto há sete anos, denunciou tanto por meios formais quanto nas redes sociais o ataque sofrido no dia 9 de janeiro.

Na ocasião, por volta das 7h50 da manhã, ela percebeu que um homem a observava por cima da divisória da cabine do banheiro feminino enquanto subia em um vaso sanitário.

Ao confrontá-lo, houve luta física; o agressor tentou prendê-la contra a parede, mas a jornalista conseguiu resistir e escapar.

À Folha de Pernambuco, Priscilla contou que estava trabalhando quando recebeu uma ligação do detetive Hilry Neale, da 22ª Divisão do Serviço de Polícia de Toronto (TPS).

Ele ligou para avisar sobre o caso, mas Priscilla pediu ainda um comunicado via email para formalizar a situação. Segundo o comunicado oficial enviado à vítima, o suspeito permanece sob custódia e ainda não recebeu fiança.

"Esse trauma eu vou levar para o resto da minha vida, mas é bom saber que minha voz é forte. Eu acabei ajudando outras mulheres sem nem saber. Foi colocada a denúncia no meu Instagram como forma de alertar, mas eu não tinha ideia da repercussão que iria ser. Aí eu lembrei porque escolhi ser jornalista, porque essa profissão dá poder à voz, dá visibilidade", relatou.

A identificação do agressor — descrito inicialmente como um homem entre 30 e 40 anos que vestia um casaco vermelho com capuz — foi possível após Priscilla registrar a queixa formal no sábado (10) e acionar a Toronto Transit Commission (TTC) através do aplicativo Safe TTC. A segurança do metrô e a polícia trabalharam em conjunto na verificação das imagens das câmeras de monitoramento da estação.

Segundo Priscila, o detetive Neale reconheceu o assédio e a agradeceu por sua coragem em levar o caso adiante.

"Obrigado por se manifestar e denunciar este assunto, eu posso imaginar o quanto essa experiência deve ter sido traumatizante. À medida que surgirem mais atualizações sobre este caso, eu a informarei", disse o detetive.

Anteriormente, policiais já haviam pedido desculpas à jornalista pela omissão dos homens que estavam na estação no momento do crime e que, segundo o relato da vítima, não ofereceram ajuda enquanto ela gritava por socorro.

