EUA
Suspeito de ataque a tiros em universidade dos EUA é identificado, segundo imprensa
O ataque aconteceu no sábado em um edifício onde provas eram aplicadas no campus da prestigiada universidade em Providence, no estado de Rhode Island
O tiroteio ocorreu em 13 de dezembro em um prédio onde estavam sendo realizados exames no campus da Ivy League em Providence, Rhode Island - Foto: Bing Guan / AFP
Autoridades americanas identificaram um suspeito na investigação do ataque a tiros de sábado na Universidade Brown, que deixou dois alunos mortos e vários feridos, informou a imprensa dos Estados Unidos nesta quinta-feira (18).
"Os investigadores acreditam que identificaram um suspeito no ataque a tiros na Universidade Brown, segundo dois funcionários da polícia familiarizados com o caso", informou a CNN.
A CBS News, por sua vez, reportou uma informação similar.
O ataque aconteceu no sábado em um edifício onde provas eram aplicadas no campus da prestigiada universidade em Providence, no estado de Rhode Island.