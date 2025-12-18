Qui, 18 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta18/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
EUA

Suspeito de ataque a tiros em universidade dos EUA é identificado, segundo imprensa

O ataque aconteceu no sábado em um edifício onde provas eram aplicadas no campus da prestigiada universidade em Providence, no estado de Rhode Island

Reportar Erro
O tiroteio ocorreu em 13 de dezembro em um prédio onde estavam sendo realizados exames no campus da Ivy League em Providence, Rhode IslandO tiroteio ocorreu em 13 de dezembro em um prédio onde estavam sendo realizados exames no campus da Ivy League em Providence, Rhode Island - Foto: Bing Guan / AFP

Autoridades americanas identificaram um suspeito na investigação do ataque a tiros de sábado na Universidade Brown, que deixou dois alunos mortos e vários feridos, informou a imprensa dos Estados Unidos nesta quinta-feira (18).

"Os investigadores acreditam que identificaram um suspeito no ataque a tiros na Universidade Brown, segundo dois funcionários da polícia familiarizados com o caso", informou a CNN.

Leia também

• Congressistas democratas dos EUA publicam novas fotos ligadas a Epstein

• EUA anuncia acusações contra mais de 70 membros da gangue Trem de Aragua

A CBS News, por sua vez, reportou uma informação similar.

O ataque aconteceu no sábado em um edifício onde provas eram aplicadas no campus da prestigiada universidade em Providence, no estado de Rhode Island.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter