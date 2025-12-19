A- A+

ESTADOS UNIDOS Suspeito de ataque a tiros na Universidade Brown é encontrado morto O tiroteio ocorreu no sábado (13), em um prédio do campus da prestigiada universidade em Providence, onde estudantes realizavam provas

O homem apontado como suspeito de ter cometido o ataque a tiros que deixou dois mortos e nove feridos na Universidade Brown foi encontrado morto na quinta-feira (18), anunciaram as autoridades dos Estados Unidos.

As autoridades acreditam que o homem de 48 anos, de nacionalidade portuguesa e estudante de Brown, também foi o responsável por atirar, na segunda-feira, em um físico do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) em sua casa, em Boston.

Oscar Perez, chefe do Departamento de Polícia de Providence, no estado de Rhode Island, afirmou que o suspeito foi identificado como Claudio Neves-Valente. "Ele tirou a própria vida esta noite", declarou.

O corpo de Neves-Valente foi encontrado em um depósito no estado de New Hampshire, ao lado de duas armas de fogo.

"Esta noite, os moradores de Providence podem finalmente respirar um pouco mais aliviados", disse o prefeito Brett Smiley.

As autoridades não fizeram comentários sobre as motivações dos ataques, que afetaram duas das principais universidades dos Estados Unidos.

"A investigação preliminar que começou na cidade de Providence nos levou a essa conexão", disse Perez, sem revelar mais detalhes.

A investigação e as vítimas

O tiroteio em Brown aconteceu no sábado passado, 13 de dezembro, em um prédio onde os estudantes faziam provas no campus da prestigiosa universidade em Providence.

Antes da localização do corpo de Neves-Valente, as autoridades haviam anunciado a identificação do suspeito do tiroteio.

Os dois estudantes assassinados foram identificados como Ella Cook, vice-presidente da associação republicana de Brown, e Mukhammad Aziz Umurzokov, natural do Uzbequistão, que almejava se tornar neurocirurgião.

Smiley informou que um ferido está em condição crítica, mas estável, cinco em condições estáveis e dois já receberam alta.

Durante vários dias, as autoridades apresentaram poucos resultados da investigação. Um homem foi detido, mas liberado pouco depois. A polícia divulgou imagens de um possível suspeito e de um indivíduo que estava perto dele, em um esforço para tentar encontrar o atirador.

A Universidade Brown enfrenta questionamentos, inclusive do presidente Donald Trump, sobre a segurança no campus, depois que foi revelado que nenhuma de suas 1.200 câmeras de segurança estava conectada ao sistema de vigilância da polícia.

Segundo o Arquivo de Violência com Armas, que define um tiroteio em massa como um evento em que quatro ou mais pessoas são feridas por disparos, mais de 300 tiroteios em massa foram registrados nos Estados Unidos desde o início do ano.

As autoridades federais também indicaram a possível responsabilidade de Neves-Valente no tiroteio contra o professor português Nuno Loureiro, 47 anos, que dava aulas de Ciência Nuclear, Engenharia e Física no MIT desde 2016.

O cientista foi encontrado com ferimentos provocados por tiros na noite de segunda-feira em sua residência, a quase 80 quilômetros de Providence. Ele foi declarado morto no hospital na manhã seguinte.

Veja também