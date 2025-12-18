Sex, 19 de Dezembro

EUA

Suspeito de ataque a tiros na universidade dos EUA é encontrado morto

Homem seria um cidadão português, de 48 anos, que, segundo a polícia, tirou a própria vida

O ataque aconteceu em 13 de dezembro, em um prédio onde estavam sendo realizadas provas no campus da universidade da Ivy League, em Providence, Rhode IslandO ataque aconteceu em 13 de dezembro, em um prédio onde estavam sendo realizadas provas no campus da universidade da Ivy League, em Providence, Rhode Island - Foto: Bing Guan

Um homem apontado como suspeito de ter cometido o ataque a tiros que deixou dois mortos e diversos feridos na Universidade Brown, nos Estados Unidos, foi encontrado morto, anunciaram as autoridades locais nesta quinta-feira (18).

O chefe da polícia da cidade de Providence, Oscar Perez, assumiu a suspeita como um cidadão português de 48 anos e acrescentou aos jornalistas que "ele tirou a própria vida esta noite".

 

