EUA
Suspeito de ataque a tiros na universidade dos EUA é encontrado morto
Homem seria um cidadão português, de 48 anos, que, segundo a polícia, tirou a própria vida
O ataque aconteceu em 13 de dezembro, em um prédio onde estavam sendo realizadas provas no campus da universidade da Ivy League, em Providence, Rhode Island - Foto: Bing Guan
Um homem apontado como suspeito de ter cometido o ataque a tiros que deixou dois mortos e diversos feridos na Universidade Brown, nos Estados Unidos, foi encontrado morto, anunciaram as autoridades locais nesta quinta-feira (18).
O chefe da polícia da cidade de Providence, Oscar Perez, assumiu a suspeita como um cidadão português de 48 anos e acrescentou aos jornalistas que "ele tirou a própria vida esta noite".