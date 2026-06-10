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Reino Unido Suspeito de ataque em Belfast aparece em tribunal após noite de violência Primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, classificou nesta quarta-feira (10) os distúrbios como "chocantes e completamente inaceitáveis"

O refugiado sudanês acusado de um ataque a faca em Belfast que chocou o Reino Unido deve comparecer nesta quarta-feira (10) a uma audiência com um juiz, após uma noite de violentas manifestações anti-imigração na capital da Irlanda do Norte.

Centenas de pessoas, algumas com os rostos cobertos, se reuniram na noite de terça-feira (9) em diferentes pontos de Belfast em protestos que terminaram com ônibus, veículos e imóveis incendiados.

“Lançaram coquetéis molotov e, de repente, o fogo se propagou”, afirmou Eemran, um engenheiro de origem indiana de 41 anos que mora em um dos bairros afetados.

“Começou a sair fumaça do prédio e os bombeiros nos disseram para sair”, declarou à AFP.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, classificou nesta quarta-feira os distúrbios como “chocantes e completamente inaceitáveis”.

“Nada pode explicar a violência e a desordem que vimos, que ameaçam nossas comunidades, nem as ações daquelas que as cultivamos, na internet ou em outros lugares. Está claro que pessoas foram atacadas ontem à noite por causa de sua origem, e eu não vou tolerar isso”, afirmou Starmer.

“O facto de grupos de encapuzados terem casas incendiadas onde vivem famílias representa um ato de covardia repugnante”, condenou no X a primeira-ministra da Irlanda do Norte, Michelle O’Neill.

Last night's attack in North Belfast was horrific.



My thoughts are with the injured man and all those who responded at the scene.



I want to recognise the bravery of members of the local community and the PSNI who put their own safety at risk in an effort to stop this vicious… pic.twitter.com/3Yl8foqol9 — Michelle O’Neill (@moneillsf) June 9, 2026

O ataque de segunda-feira atingiu o Reino Unido, onde os partidos contrários à imigração avançaram nas pesquisas.

Um vídeo muito compartilhado nas redes sociais mostra o agressor sentado sobre um homem que está no chão, ensanguentado, enquanto a esfaqueia. A agressão, condenada unanimemente pela classe política britânica, provocou pedidos de manifestações de figuras de extrema direita, como o ativista Tommy Robinson, apoiado pelo bilionário americano Elon Musk.

O suspeito do ataque, que não teve identidade revelada, foi formalmente acusado de tentativa de homicídio, posse de objeto cortante ou perfurante em local público e ameaças de morte.

As autoridades informaram que o agressor é um cidadão sudanês que entrou na Irlanda do Norte em 2023, em um ônibus procedente da República da Irlanda, após chegar ao país procedente da França.

O cidadão sudanês obteve o status de refugiado, com autorização de residência até 2028.

A motivação do ataque continua incerta.

A vítima, um homem na faixa de 40 anos, foi hospitalizada em estado grave, com “lesões importantes nos olhos e lesões nas costas e no rosto”, segundo a polícia.

A ministra da Justiça da Irlanda do Norte, Naomi Long, denunciou nesta quarta-feira, na BBC, a ação de pessoas nas redes sociais que "até ontem tiveram muita dificuldade para localizar Belfast em um mapa" e que "instrumentalizaram o medo legítimo que as pessoas estavam diante dos acontecimentos".

"Cenas horríveis"

Jon Burrows, líder do partido unionista norte-irlandês Ulster Unionist Party (UUP), que defende a permanência da Irlanda do Norte no Reino Unido, também condenou os distúrbios.

“Era em sua maioria de menores de 16 anos, com o rosto coberto, feito de que seu dever patriótico era incendiar um ônibus, tentar encontrar casas ligadas a imigrantes”, disse Burrows à BBC Ulster.

“As cenas foram absolutamente horríveis”, acrescentou.

Líderes de partidos de extrema direita, como o Reform UK, de Nigel Farage, ou o Restore Britain, de Rupert Lowe, atribuíram os fatos às políticas migratórias do governo trabalhista e de seus antecessores conservadores.

Manifestações violentas contra os imigrantes aconteceram na Irlanda do Norte nos últimos dois anos, assim como em outras regiões do Reino Unido.

O ataque em Belfast aconteceu uma semana após um protesto violento em Southampton para denunciar a forma como a polícia local descobriu, em dezembro, o assassinato de um estudante branco, Henry Nowak, por um jovem asiático.

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