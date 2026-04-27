ESTADOS UNIDOS
Suspeito de ataque em jantar com a imprensa responderá por tentativa de assassinato contra Trump
A pena pode chegar à prisão perpétua
O presidente dos Estados Unidos postou foto do atirador em suas redes sociais - Foto: @realdonaldtrump/Truth Social/AFP
O homem acusado do ataque a tiros em um evento com jornalistas ao qual compareceu o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi formalmente indiciado nesta segunda-feira (27) em um tribunal sob acusações de tentar assassinar o mandatário e por dois crimes relacionados a armas de fogo.
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Cole Allen, de 31 anos, enfrenta uma pena que pode chegar à prisão perpétua se for considerado culpado de tentar matar Trump durante o jantar de correspondentes da Casa Branca, realizado no sábado em Washington, D.C..