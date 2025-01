Suspeito de ataque em Nova Orleans serviu por 10 anos no exército dos EUA

A- A+

O suspeito do atentado em Nova Orleans, identificado pelo FBI como Shamsud Din Jabbar, um cidadão americano de 42 anos, é um corretor de imóveis do Texas que passou 10 anos trabalhando como especialista em TI no exército.

Em um vídeo publicado no YouTube há quatro anos, Jabbar — falando com um sotaque típico do sul dos Estados Unidos — vangloriava-se de suas habilidades como "negociador" enquanto promovia seus serviços de gestão imobiliária para potenciais clientes.

De acordo com antecedentes criminais divulgados pelo New York Times, Jabbar foi acusado de dois delitos menores: um em 2002 por roubo e outro em 2005 por dirigir com uma licença inválida.

Jabbar foi casado duas vezes, segundo o jornal, e seu segundo casamento terminou em divórcio em 2022, quando ele detalhou seus problemas financeiros em um e-mail enviado ao advogado de sua ex-esposa.

"Não posso pagar pela casa", escreveu ele na mensagem, acrescentando que sua empresa imobiliária havia perdido mais de 28 mil dólares no ano anterior e que ele havia acumulado milhares de dólares em dívidas de cartão de crédito para custear honorários advocatícios.

O jornal Atlanta Journal-Constitution informou que Jabbar se formou na Universidade Estadual da Geórgia.

No vídeo do YouTube — visualizado pela AFP antes de ser removido pelos moderadores — Jabbar mencionou que serviu no exército dos Estados Unidos por uma década como especialista em recursos humanos e tecnologias da informação.

Ele afirmava que essa experiência lhe ensinou "o significado de um excelente serviço e o que significa ser receptivo e levar tudo a sério, colocando os pingos nos is".

