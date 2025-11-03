A- A+

Suspeito de ataque em trem na Inglaterra é acusado de tentativa de assassinato Ataque com faca deixou 10 pessoas feridas

O suspeito do ataque que deixou 10 pessoas feridas em um trem na Inglaterra no sábado (1º) foi acusado de tentativa de assassinato, anunciou nesta segunda-feira (3) a polícia britânica, que acrescentou que ele já havia agredido outra pessoa no metrô de Londres.

O ataque com faca ocorreu em um trem que partiu de Doncaster (norte da Inglaterra) no sábado, com destino à estação King's Cross, em Londres.

O condutor precisou alterar a rota para permitir a intervenção da polícia e dos serviços de emergência na estação de Huntingdon, perto de Cambridge, no leste da Inglaterra.

Um trabalhador do sistema ferroviário que tentou impedir o agressor e ficou gravemente ferido foi considerado um herói pela ministra de Transportes britânica, Heidi Alexander.

"Ele foi fazer o seu trabalho e saiu como um herói. Pessoas estão vivas hoje graças à sua ação e à sua coragem", disse a ministra.

Prisão preventiva

Anthony Williams, um britânico de 32 anos, compareceu ao tribunal esta manhã em Peterborough (leste da Inglaterra), onde reside, e está em prisão preventiva.

Cinco dos dez feridos permaneciam hospitalizados nesta segunda-feira. Segundo a polícia, o acusado embarcou no trem em Peterborough.

Entre os que permanecem hospitalizados está o funcionário da companhia ferroviária que tentou impedir o agressor e cujo estado de saúde é "crítico, porém estável", informou a ministra de Transportes.

Segundo a agência de notícias britânica PA, uma das vítimas sofreu ferimentos no rosto.

"Nossa investigação também está analisando outros possíveis crimes relacionados", afirmou o subdelegado da polícia, Stuart Cundy.

Ele também prestou homenagem ao funcionário da companhia ferroviária ferido.

"Após analisar as imagens das câmeras de segurança do trem, concluímos que as ações deste funcionário foram verdadeiramente heroicas e, sem dúvida, salvaram vidas", disse Cundy.

O chefe da polícia de transportes, John Loveless, afirmou no domingo que "nada indica que este tenha sido um incidente terrorista".

"Sangue por toda parte"

Diversas testemunhas relataram à imprensa o pânico dentro do vagão, o "sangue por toda parte" e os gritos alertando os passageiros de que um homem "estava esfaqueando todo mundo".

Apenas oito minutos se passaram entre o momento em que o alarme do trem foi acionado e a prisão do suspeito.

No sábado, a polícia local prendeu outro homem, de 35 anos, que foi posteriormente liberado no domingo após ser determinado que ele "não está envolvido" no ataque.

A polícia anunciou no domingo que o detido, cujo nome só foi divulgado nesta segunda-feira, era um homem negro britânico, e que o segundo suspeito, agora em liberdade, era um britânico de origem caribenha.

Tracy Easton, do Serviço de Promotoria da Coroa, afirmou que a investigação envolve "uma enorme quantidade de evidências, incluindo gravações" de vídeo.

"Sabemos o impacto devastador que os eventos no trem de sábado tiveram e como o incidente chocou todo o país. Nossos pensamentos permanecem com todos os afetados", disse.

Na Inglaterra e no País de Gales, onde as leis sobre armas de fogo são muito rigorosas, a violência com facas aumentou consideravelmente nos últimos 15 anos, segundo dados oficiais.

