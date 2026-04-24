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Crime Suspeito de atear fogo na ex-companheira na Baixada Fluminense se entrega e é preso Fabricia Dias teve 50% do corpo queimado com queimaduras de segundo grau; Jefferson Dias teria atacado a vítima ao saber que ela pretendia encerrar o relacionamento

O suspeito de atear fogo na ex-companheira em Austin, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, se entregou à polícia nesta quinta-feira. O crime aconteceu na madrugada de terça, quando Jefferson Lopes da Silva Dias, de 29 anos, atacou Fabricia Dias, de 30, ao saber que ela pretendia encerrar o relacionamento.

Segundo a Polícia Civil, o homem utilizou álcool para atear fogo na mulher e fugiu em seguida. Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) estiveram no local e informaram que a vítima foi levada para a UPA de Austin e, posteriormente, transferida ao Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI).

A unidade informou que Fabricia deu entrada no hospital ainda de madrugada com quadro de queimaduras de segundo grau em diferentes regiões. Segundo o g1, a mulher sofreu lesões em cerca de 50% do corpo que atingiram tórax, braço, antebraço e cabeça.

Ela foi atendida pela equipe médica, submetida a um procedimento cirúrgico e segue internada no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do HTO Baixada. O estado de saúde dela é estável.

O suspeito se entregou na 58ª DP (Posse) acompanhado de sua advogada. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão por tentativa de feminicídio.

Nas redes sociais, o casal compartilhava momentos de comemoração e passeios juntos. Em uma publicação de 2024, celebraram três anos de casamento.

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