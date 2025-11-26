A- A+

ESTADOS UNIDOS Suspeito de atirar contra guardas nacionais nos EUA é imigrante afegão O suspeito do ataque perto da Casa Branca, que foi detido pelas autoridades, está gravemente ferido

O suspeito de abrir fogo e ferir gravemente dois integrantes da Guarda Nacional dos Estados Unidos nesta quarta-feira (26), nas imediações da Casa Branca, é de nacionalidade afegã, reportaram diversos meios de comunicação americanos como NBC News e Washington Post.

O FBI, a polícia federal dos Estados Unidos, responsável por investigar o caso, não respondeu de imediato a um pedido de informação da AFP.

O suspeito, que foi detido pelas autoridades, está "gravemente ferido", comentou mais cedo o presidente Donald Trump.

