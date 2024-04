A- A+

Região Metropolitana do Recife Suspeito de compartilhar arquivos com conteúdo de abuso sexual infantil é alvo da PF em Jaboatão Mandado foi cumprido nesta quinta-feira (18)

A Polícia Federal em Pernambuco (PF/PE) cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência de um homem, de 20 anos, suspeito de compartilhar material de abuso sexual infantil por meio de aplicativo.



O mandado foi cumprido nesta quinta-feira (18), em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, durante a operação Tolerância Zero 3.



Segundo a corporação, a operação é fruto da análise de informações repassadas pela Homeland Security Investigations (HSI), que identificou um usuário brasileiro compartilhando mais de 50 arquivos com conteúdo de abuso sexual infantil no aplicativo Viber.

A partir das informações, foi identificado que o homem residia em Pernambuco. O aprofundamento das investigações permitiu sua localização em Jaboatão e a expedição do mandado de busca e apreensão, cumprido nesta manhã.



De acordo com a PF, os investigados responderão pelos crimes de compartilhamento de material de abuso sexual infantil.



O nome da operação é uma alusão ao incremento das ações de investigação da DeleCiber/PE, no combate aos ilícitos relacionados ao armazenamento, divulgação e compartilhamento de material com pornografia infantil na internet e ao sentimento coletivo da sociedade em relação à prática ilícita.

