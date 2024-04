A- A+

Região Metropolitana do Recife Suspeito de crime sexual contra adolescentes em Pernambuco e Santa Catarina é preso em Jaboatão Suspeito, de 22 anos, foi preso no bairro de Prazeres

Um homem de 22 anos, procurado em Pernambuco e em Santa Catarina por crime sexual contra menores de 14 anos e armazenamento de pornografia infantil, foi preso pela Polícia Civil do Estado (PCPE), no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana.

A PCPE informou, na manhã desta segunda-feira (15), que a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática de Santa Catarina identificou duas vítimas, sendo uma delas catarinense, do município de Joinville, e outra, pernambucana. Após a identificação, as informações foram repassadas à autoridade policial de Pernambuco para seguimento das diligências.

O suspeito, cujo nome não foi divulgado, foi autuado por infração ao art. 217- A do Código Penal Brasileiro (ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos), e artigos 240 e 241- B do Estatuto da Criança e do Adolescente, que falam sobre armazenamento, produção e reprodução de cenas de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente.

A prisão ocorreu por meio da 2º Delegacia de Polícia de Crimes Contra a Criança e Adolescentes e Atos Infracionais de Jaboatão (2ª DPCCAI), sob a responsabilidade da delegada Claudia Gonzaga.

Segundo a corporação, durante a prisão, o celular do suspeito foi apreendido e encaminhado à perícia. Outros detalhes sobre o caso serão repassados pela PCPE ainda nesta manhã, durante coletiva de imprensa, no Recife.

