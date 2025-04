A- A+

Pernambuco Polícia prende suspeito de disparar tiros no Show de João Gomes, durante o Carnaval de Olinda Tiroteio aconteceu na madrugada do dia 5 de fevereiro e deixou sete pessoas feridas, incluindo a cantora paulista Luna França

Foi presO, um homem suspeito de ter disparado tiros durante o Show de João Gomes, no Carnaval de Olinda, que deixou sete pessoas feridas.

A prisão do rapaz aconteceu no condomínio Parque Luzitânia 3, em Maranguape I, Paulista, Região Metropolitana do Recife (RMR), nessa segunda-feira (14).

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, o suspeito era um alvo prioritário da área do 1° Batalhão (BPM) e estava com mandado de prisão em aberto, expedido pela vara do Tribunal do Júri de Olinda, por tentativa de homicídio.

No momento da prisão, o envolvido estava levando em seu bolso dois “big bigs” de maconha, que foram entregues, juntamente com ele, na Delegacia de Paulista, para adoção das medidas legais.

Ocorrido

O tiroteio no Carnaval aconteceu na madrugada do dia 5 de fevereiro, na Quarta-feira de Cinzas, nas proximidades do palco "Pernambuco Meu País no Carnaval", no Polo do Carmo, em Olinda.

De acordo com testemunhas, tudo aconteceu por volta da 1h20, enquanto ocorria um show do cantor João Gomes. Após os disparos, várias pessoas saíram correndo do local, com muitas sendo pisoteadas ou sofrendo quedas.

Sete pessoas com idades entre 19 e 37 anos foram feridas pelos disparos, incluindo a cantora paulista Luna França, filha do cantor Dudu França, que participou do “The Voice+”.

Luna Martins França Pontes, nome completo da artista, foi atingida no fêmur durante o tiroteio. A cantora ficou internada e chegou a precisar de doações de sangue. Luna recebeu alta no dia 21 de março.



