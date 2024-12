Suspeito de envolvimento no assassinato de delator do PCC é preso

A- A+

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou nesta sexta-feira, 6, que a Polícia Militar prendeu um dos suspeitos de envolvimento com o assassinato de Antonio Vinicius Lopes Gritzbach.

Delator do Primeiro Comando da Capital (PCC), o empresário foi executado com tiros de fuzil no Aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana, no último dia 8 de novembro.

"Após um trabalho de inteligência, policiais de Rota acabam de prender um dos criminosos envolvidos no assassinato de Vinicius Gritzbach, ocorrido no aeroporto de Guarulhos. Ele foi preso com munições de fuzil e está sendo conduzido ao DHPP", publicou Tarcísio nas redes sociais.

Gritzbach havia firmado acordo de delação premiada com a promessa de entregar esquemas de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) e também falou sobre casos de corrupção policial.

A delação de Gritzbach teria indicado que havia policiais que manipulavam inquéritos para livrar integrantes do PCC da acusação de crimes, mediante pagamento de propinas. Entre os bandidos, dizia-se que havia um prêmio de R$ 3 milhões pela cabeça do delator.

Conforme as informações preliminares do caso, Gritzbach havia acabado de chegar de viagem com a namorada no dia 8 de novembro e seria recebido no aeroporto pelo filho e um grupo de quatro seguranças, composto por PMs que faziam a proteção do empresário.

No caminho para o aeroporto, porém, um dos carros usados por eles teria supostamente apresentado falha mecânica. Três dos seguranças, então, teriam ficado com o veículo. Assim, somente um estava no aeroporto na hora do atentado.

As imagens das câmeras de segurança do Aeroporto Internacional de Guarulhos mostram Gritzbach levando uma mala de rodinhas quando é surpreendido pelos atiradores no setor de desembarque. Ele tenta fugir, é atingido pelos disparos e cai perto da faixa de pedestres. É possível ver outras pessoas correndo por causa do tiroteio.

O ataque ocorreu por volta das 16 horas. Um motorista de aplicativo que estava no local levou um tiro nas costas e acabou morrendo no dia seguinte.

