A- A+

VIOLÊNCIA Suspeito de estuprar duas crianças morre após ser linchado em Jaboatão dos Guararapes De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi agredido por populares em sua residência

Um homem de 32 anos, identificado como Muriel Prado de Melo Junior, foi morto dentro de casa nesse domingo (5), no bairro de Comporta, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o homem, que era formado em Letras e mestrando da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), foi a óbito depois que populares invadiram a sua residência e realizaram o linchamento.

A agressão teria sido motivada por uma suspeita de estupro praticado contra duas crianças, de 7 e 9 anos.

Após o linchamento, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Jaboatão dos Guararapes chegou a ser acionado. No entanto, o óbito aconteceu durante o atendimento.

A morte está sendo investigada pela Polícia Civil, por meio da Força-Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Sul.

O órgão de segurança também registrou a ocorrência de estupro de vulnerável e instaurou um inquérito policial para apurar os fatos.

Por meio de nota, a Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia da UFRPE lamentou o ocorrido.

Confira a nota completa:

"A UAEADTEC através da Universidade Aberta do Brasil da UFRPE comunica, com profundo pesar, o falecimento do estudante Muriel Prado de Melo Junior, mestrando do PROGEL e egresso do Curso de Licenciatura em Letras/EAD - UAEADTec.



Muriel foi representante de turma do PROGEL (ciclo 2024/2025), sempre solidário, generoso e amigo. Manteve contato próximo com discentes, egressos e docentes, deixando uma marca de dedicação, empatia e compromisso com a construção coletiva do conhecimento.



Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade e sentimentos à família, aos amigos e a toda comunidade acadêmica que partilhou de sua convivência.



Que sua memória permaneça viva em nossas trajetórias e inspirações".

Veja também