Suspeito de estupro virtual contra criança de 10 anos é preso em ação das polícias do Rio e de Goiás

A Polícia Civil do Rio de Janeiro, numa ação conjunta com a Polícia Civil de Goiás, prendeu, na manhã dessa quarta-feira (11), um homem acusado de cometer um estupro virtual contra uma criança de 10 anos.



Marcos Vinícius Dias Ferreira foi localizado por agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) em casa, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal de Justiça de Goiás.

A investigação sobre o crime começou após a polícia tomar conhecimento do estupro da criança, ocorrido na cidade de Mineiros (GO). De acordo com o que foi apurado, os abusos eram cometidos remotamente por meio de aplicativos de celular, envolvendo aliciamento, induzimento e interações de teor sexual com a vítima em ambiente digital.

Os investigadores conseguiram identificar dois suspeitos do crime: Marcos Henrique e um segundo, que mora em Goiânia (GO) e também teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Além desses mandados, foram expedidos outro de busca e apreensão.

Marcos está à disposição da Justiça e, segundo a Polícia Civil do Rio, deve seguir para Goiás, onde responderá pelos crimes investigados.



A prisão dele foi no âmbito da Operação Tela Sombria, que acontece em todo o país com o objetivo de combater crimes sexuais praticados contra crianças e adolescentes, muitos deles praticados em ambiente virtual.

