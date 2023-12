Suspeito de feminicídio em Búzios tem a prisão temporária decretada pela Justiça

A- A+

A Justiça decretou nesta sexta-feira, a prisão temporária, por 30 dias, de Marcelo da Silva, suspeito de matar a companheira Ivone Sperendio Barradas Amaral, de 42 anos, a facadas.

O feminicídio aconteceu em Búzios, na Região dos Lagos do Rio. Marcelo está sendo procurado por equipes da 127ª DP (Búzios), que investiga o crime. A polícia já sabe que o suspeito estava escondido na casa de parentes em Saquarema, também na Região dos Lagos, de onde fugiu. Ele é considerado foragido.

De acordo com o relato de testemunhas, o relacionamento de Marcelo e Ivone era conturbado. Ele teria agredido a vítima dez dias antes de ela ser assassinada, por sentir ciúmes da mulher. Na ocasião, Ivone apareceu no trabalho com o supercílio aberto, com uma marca de mordida no braço esquerdo e com um hematoma no braço direito.

Os policiais estiveram numa pousada onde Marcelo trabalhava e souberam que ele havia faltado ao trabalho, o que era incomum. Os agentes descobriram que o suspeito havia mandado áudios para um outro funcionário da pousa dizendo que tinha feito algo muito sério e que "o negócio tinha ficado feio para o lado dele". O suspeito afirmou ainda que ficaria afastado até ver como resolveria a situação.

Em outro trecho, Marcelo disse que "o bagulho é sério. É sério, é sério, é sério, é sério, é sério. O negócio foi feio... (...)".

"Fala comigo aí, bom dia. Eu até mandei uma mensagem aqui para a (...), estou tentando falar com ela que eu tive um problema e vou ver se consigo precisar ficar por pelo menos uns cinco dias afastado, viu, até eu resolver essa situação aqui, que o negócio ficou meio estreito. (...) a mensagem chegou para ela mas eu não sei se ela visualizou, entendeu? Problema seríssimo, seríssimo, seríssimo, seríssimo", continua o suspeito.

Ivone foi encontrada morta na noite da última quinta-feira, em sua casa, na Rua Esperança, no bairro Cem Braças. Os donos do restaurante onde ela trabalhava estranharam o fato de ela não ter ido trabalhar por dois dias. Ele foram até a residência e encontraram o corpo. Depois, acionaram policiais militares do 25º BPM (Cabo Frio).

Morte de argentina

O assassinato de Ivone fez com que moradores de Búzios se lembrassem da morte da argentina Florencia Aranguren, de 31 anos. Ela foi esfaqueada no último dia 6 de dezembro ao fazer a trilha que leva à Praia José Gonçalves, acompanhada do cachorro Tronko.

Florencia, que havia se mudado para Búzios havia três dias, levou 18 facadas, a maioria no pescoço. Preso em flagrante horas após o crime, o suspeito, Carlos José de França, foi encontrado por policiais militares em um condomínio tentando lavar manchas de sangue nas roupas. Ele já havia sido detido por estupro e roubo em Pernambuco.

Dois dias após a morte de Florencia um protesto foi realizado em frente à Prefeitura de Búzios. O ato reuniu dezenas de pessoas — grupo majoritariamente feminino — que seguravam cartazes fazendo referência à argentina, assim como a outras mulheres mortas na cidade.

