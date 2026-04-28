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CRIME Suspeito de filmar jovem de 16 anos dentro de banheiro em shopping na RMR é detido pela PM Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que foi acionada após receber uma denúncia de importunação sexual, na segunda-feira (27)

Um homem foi preso suspeito de filmar um adolescente de 16 anos dentro de um banheiro no Shopping Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR). O caso aconteceu na manhã da segunda-feira (27) e gerou revolta dos populares que estavam no estabelecimento e ajudaram a segurança a deter o acusado após tentativa de fuga.

Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que foi acionada após receber uma denúncia de importunação sexual. Ao chegar ao local, o efetivo constatou que o pai da vítima, o adolescente e o acusado já estavam em uma sala interna do estabelecimento, ao lado de seguranças.

"Segundo relato da vítima, ao perceber a ação do suspeito, que tentava filmá-lo dentro do sanitário do estabelecimento comercial, correu e pediu socorro, momento em que o indivíduo foi detido por seguranças e por populares", completou a corporação.

Todos foram conduzidos à Delegacia de Prazeres para adoção das "medidas cabíveis". A reportagem aguarda posicionamento da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) sobre o caso. A corporação informou que apura o caso.

O que diz o shopping

Procurado, o Shopping Guararapes confirmou o caso, e detalhou que, "ao tomar conhecimento do relato [da vítima], a segurança do shopping imediatamente acionou a Polícia Militar e o responsável legal pelo adolescente".

"O suspeito foi conduzido para a delegacia de polícia, que adotará as providências legais cabíveis em relação ao caso. O Shopping Guararapes está à disposição para colaborar integralmente com as autoridades competentes, reafirmando seu compromisso com a segurança de todos os seus clientes e colaboradores", completou.

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