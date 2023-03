A- A+

Assédio Suspeito de filmar mulher amamentando na UFPE presta depoimento; vítimas também estão na delegacia A suspeita é de que o homem tenha registrado imagens de uma mulher amamentando, além de praticar assédio com outras alunas da instituição

Por volta das 15h35, o homem suspeito de assediar estudantes na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Zona Oeste do Recife, chegou à 1ª Delegacia de Polícia de Prevenção e Repressão aos Crimes Contra a Mulher, no bairro de Santo Amaro, no Recife.

As vítimas também estão no local para prestar depoimento e abrir boletins de ocorrência.

O caso aconteceu no Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH). O suspeito foi preso no local.

A suspeita é de que o homem tenha registrado imagens de uma mulher amamentando, além de praticar assédio com outras alunas da instituição.

De acordo com uma das vítimas, que não quis se identificar, ela percebeu o homem filmando enquanto ela amamentava a filha.

"Eu percebi que tinha um homem com o celular posicionado, parecia que estava gravando por muito tempo direcionado a mim e à porta de saída do evento, enquanto eu amamentava a minha filha e prestigiava uma pessoa querida nesse evento", afirmou

"Ele estava sentado com o celular virado por muito tempo. O celular naquela posição por muito tempo. Realmente parecia que ele estava gravando, se ele estava a gente vai descobrir agora, mas ele parecia estar prestando atenção no evento, ora virava para a porta, ora virava para o evento", acrescentou.

A mulher está na delegacia para garantir que nenhuma imagem da filha de menor esteja no celular do suspeito.



Assista ao momento em que o homem foi algemado e levado da UFPE para a delegacia:

