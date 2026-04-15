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Furto Suspeito de furtar fios de cobre morre eletrocutado em frente a colégio, em Olinda As informações foram confirmadas pela Neoenergia Pernambuco e a Polícia Civil de Pernambuco

Um homem suspeito de furtar fios de cobre morreu eletrocutado na madrugada desta quarta-feira (15) no bairro do Varadouro, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR). As informações foram confirmadas pela Neoenergia Pernambuco e pela Polícia Civil de Pernambuco.

Segundo a concessionária de energia, os populares afirmam que, no momento do acidente, o homem estava tentando furtar o equipamento elétrico do circuito que atende ao Colégio São Bento.

A região foi afetada pela falta de energia após a morte do suspeito.

Uma equipe técnica foi enviada até o local no início da manhã desta quarta e realizou serviços de manutenção de rede. O fornecimento da energia da unidade foi restabelecido às 7h.

Em nota enviada à Folha de Pernambuco, a Neoenergia lamentou a morte e fez um alerta para os riscos de internações indevidas na rede elétrica.

A Polícia Civil informou, também por meio de nota, que registrou uma ocorrência de morte acidental na 7ª Delegacia Seccional de Olinda. As investigações estão em andamento.

Orientações

A Neoenergia Pernambuco alerta para as consequências para as pessoas que manuseiam cabos com partes energizadas, que podem ser graves, levando à morte ou a lesões irreversíveis. Apenas as equipes da empresa possuem permissão para subir em postes e trabalhar com a rede de distribuição de energia.

Além disso, a recomendação é de que, em caso de cabos de energia pendurados em postes, a população não deve se aproximar.

Se pessoas não autorizadas forem flagradas tentando furtar os fios ou realizar intervenções em postes, a Neoenergia indica acionar a empresa pelo número de telefone 116 e a Polícia Militar pelo 190.

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